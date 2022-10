Lyt til artiklen

Miljøminister Lea Wermelin har udtalt, at hun vil bede Bornholms Regionskommune om at vurdere, om hun har overholdt reglerne vedrørende sin bopælspligt.

Men en uge efter miljøministeren fremsatte det løfte, vil hun nu ikke svare på, om hun rent faktisk har bedt kommunen om en redegørelse.

I sidste uge afslørede B.T., at miljøminister Lea Wermelin i den seneste valgperiode ifølge flere eksperter har brudt loven ved at have folkeregisteradresse på Bornholm, selvom hun reelt bor i København sammen med sin mand og børn.

B.T. har søgt aktindsigt i Lea Wermelins rejser for den nuværende valgperiode, der startede i juli 2019 og til august 2022, og herefter gjort op, hvor meget ministeren har været på Bornholm.

Det viser sig, at Lea Wermelin har været på Bornholm i cirka 300 dage – altså cirka 100 dage om året. Det er for lidt til at overholde loven, da den kræver, at man skal opholde sig mindst 180 dage hvert år på sin folkeregisteradresse.

Wermelin har erkendt, at hun i sin ministertid ikke har opholdt sig 180 dage på Bornholm. Hun mener dog, at hun overholder reglerne, fordi andre forhold også spiller ind i en samlet vurdering.

Det drejer sig for eksempel om, hvor ens mand og børn bor, og hvor man går på arbejde. I Lea Wermelins tilfælde er det dog København – ikke Bornholm.

Ministeren har alene givet et telefoninterview i forbindelse med den første artikel, og det har derfor ikke været muligt at få oplyst, hvad vurderingen fra Bornholms Regionskommune er.

»Vi har ikke yderligere kommentarer, end dem I allerede har fået i det 25 minutter lange interview,« skriver Socialdemokratiets pressetjeneste i en mail.

Bornholms Regionskommune oplyser, at der er tale om en personsag. Derfor kan de ikke udtale sig om, hvorvidt de har fået en henvendelse fra miljøministeren eller ej.