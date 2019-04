Dansk Folkepartis nye europæiske allierede Marine Le Pen kommer til Danmark for at drøfte Europas fremtid.

Christiansborg får onsdag fransk visit, når oppositionspolitiker Marine Le Pen gæster Danmark. Her skal den nationalkonservative partiformand mødes med Søren Espersen (DF), der tager imod som formand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

De skal drøfte forholdet mellem Danmark og Frankrig samt Europas fremtid.

- Det er bestemt ikke uinteressant at møde Frankrigs måske kommende præsident og en karismatisk figur i europæisk politik, siger Søren Espersen.

Espersen er også næstformand i Dansk Folkeparti, der netop har styrket forholdet til Le Pen.

Hendes parti, National Samling, har tilsluttet sig en ny politisk alliance mellem højrefløjspartier i EU-Parlamentet.

Dansk Folkeparti er allerede gået med i alliancen. Den er grundlagt af Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, fra partiet Lega.

Derudover omfatter medlemmerne det tyske Alternative für Deutschland, Frihedspartiet i Østrig, finske De Sande Finner, Vlaams Belang fra Belgien samt Estlands Konservative Folkeparti.

Den politiske alliance er blevet døbt Europæisk Alliance for Folk og Nationer (EAPN). Medlemmerne deler en skarp EU-skepsis samt en kritisk holdning til indvandring.

Europas højrepopulistiske partier er i dag splittet i tre forskellige grupper i EU-Parlamentet. Efter valget kan den nye alliance opnå betydelig repræsentation i parlamentet.

Indtil sidste år hed Le Pens parti Front National. Marine Le Pen overtog styringen af partiet efter faderen, Jean-Marie Le Pen.

Siden er der sket noget, mener Søren Espersen.

- Med hendes nye parti har hun virkelig fået ryddet op. Hvor vi før havde svært ved at arbejde sammen med dem, er det betydeligt nemmere nu. Så det er enormt spændende at møde så stort et navn i europæisk politik, siger Søren Espersen.

Marine Le Pen blev slået ved det franske præsidentvalg i 2017 af Emmanuel Macron.

Onsdagens møde finder sted på Christiansborg klokken 11 og ventes at vare en lille time.

Fredag deltager Le Pen i et debatarrangement arrangeret af Det Udenrigspolitiske Selskab og Berlingske. Det er ikke oplyst, hvad hun i øvrigt har af planer under besøget i Danmark.

/ritzau/