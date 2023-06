Hver anden transportbetjente har forladt jobbet de seneste år.

Hen over sommeren har du mulighed for at søge ind som fængsels- eller transportbetjent i Kriminalforsorgen.

Og der er god brug for nye ansøgere.

De medarbejdere, der allerede er ude i fængslerne, er nemlig pressede som aldrig før.

Transportbetjentene, som sørger for at køre de indsatte i retten, til lægen og andre steder, flygter nemlig nærmest fra jobbet.

Fængselsforbundets fagblad Fængselsfunktionæren skriver, at hver anden transportbetjent har forladt jobbet.

I løbet af de få år, stillingen har eksisteret, er der ansat 322 transportbetjente.

Af dem er 183 stoppet igen. Det svarer til mere end hver anden.

Betjentene selv peger på lav løn, dårlige arbejdsvilkår og manglende udviklingsmuligheder som årsager til, at de forlader jobbet.

Ifølge forbundets tillidsrepræsentant, Peter Rasmussen, står Transportenheden med et alvorligt bemandingsproblem.

Han peger på, at der lige nu mangler 30 procent af det personale, enheden egentligt er normeret til.

»Kriminalforsorgen har brug for en krisepakke i form af højere løn til alle uniformerede – både transportbetjente og fængselsbetjente, hvis vi skal redde de sidste uniformerede, inden de forsvinder helt. Sådan er det,« siger Jonas Kjær Nielsen.