Tysk politi havde information om, at Danmark var et muligt mål for svindel, tre år før Skat fik sat prop i.

København. Det er ikke kun for almindelige borgere, at det ser mærkeligt ud.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) undrer sig også over, hvorfor Danmark tilsyneladende ikke blev advaret, da tysk politi tilbage i 2012 beslaglagde dokumenter, der tydede på, at skattesvindlere anså Danmark som et muligt offer.

- Det har jeg tænkt mig at spørge min tyske kollega om. Så vi kan få frem i lyset, hvad der ikke og hvad der burde være sket med orientering mellem Danmark og Tyskland, siger Lauritzen.

Det er DR, der har bragt oplysningerne om de fortrolige tyske dokumenter frem. Den socialdemokratiske europaparlamentariker Jeppe Kofod anklager over for DR Tyskland for at have brudt EU-traktaten.

Men det er for tidligt at sige noget om, mener Karsten Lauritzen.

- Man skal lige vente en postgang med at hoppe til konklusioner. Ellers risikerer man, at det bliver forhastet. Derfor vil jeg spørge min tyske kollega om en forklaring i denne her sag, siger skatteministeren.

I perioden 2012 til 2015 blev den danske statskasse lænset for mere end 12 milliarder kroner i det, der siden viste sig at være et omfattende svindelnummer med refusion af udbytteskat.

Størstedelen af svindlen skete i 2015, indtil det danske skattevæsen stoppede for al refusion af udbytteskat i august.

- Det siger sig selv, at jo tidligere det danske skattevæsen får at vide, at nogle forsøger at svindle os, jo tidligere har man mulighed for at sætte ind, siger Karsten Lauritzen.

- Hvorvidt det betyder, at man kunne have sparet milliarder i udbetalt udbytteskat, det er det gode spørgsmål. Men det vil jeg drøfte med min tyske kollega.

Karsten Lauritzen mener, at der er behov for at forbedre samarbejdet, særligt med de nordeuropæiske lande, og gerne bilateralt, det vil sige land og land imellem og ikke kun gennem EU.

- Når de, der måtte svindle, har fundet et svindelnummer, der virker i ét land, så vil de typisk rykke videre til et andet land med et lignende skattesystem, forklarer ministeren.

- Der er nogle fællestræk i Norden og den nordlige del af Europa. Derfor er det oplagt at starte der.

Da de danske myndigheder i 2015 fandt ud af, at der var noget galt, advarede de blandt andet Norge. Det forhindrede svindlen med udbytteskat i at eskalere i Norge, oplyser det norske medie NRK.

Mens 12,7 milliarder kroner forsvandt fra den danske statskasse, blev Norge "blot" svindlet for 580.000 norske kroner. Det svarer til godt 457.000 danske kroner.

