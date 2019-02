Liberal Alliances Ungdom vælger ny landsformand efter sag om overgreb.

Ritzau erfarer, at Signe Bøgevald Hansen ved LAU's landsmøde i Høje-Taastrup har vundet en afstemning over Carl Andersen, der blev valgt som landsformand sidste år.

Valget sker i skyggen af en sag om seksuelle overgreb i den politiske ungdomsorganisation.

Information afslørede tidligere i dag, at politiet efterforsker seksuelle krænkelser i Liberal Alliances Ungdom (LAU)

Her er tale om syv kvindelige medlemmer, som fortæller om voldtægt, seksuelle krænkelser, og tilnærmelser fra mandlinge medlemmer.

Og denne sag spillede en stor rolle i formandsopgøret. For flere har været ude med riven efter den siddende formand, for de mener, at han har svigtet sit ansvar i sagerne om seksuelle krænkelser.

Ifølge en anonym kilde har Carl Andersen og hans ledelse kendt til sagerne om voldtægt helt tilbage i 2017.

Det forlyder også, at hvis Carl Andersen var blevet genvalgt, så ville medlemmer fra organisationen lække et dokument, hvori at sagerne bliver beskrevet. Herunder formandens kendskab til hændelserne.



Opdateres...