Flere helt unge mennesker blev valgt til ledelsen, da Stram Kurs lørdag afholdt Rigskongres på Christiansborg. En af dem er 18-årige Lasse Froelund, der har været medlem af Stram Kurs i fire måneder.

»Mange venner har taget afstand fra mig,« siger han, da B.T. møder ham til Rigskongressen på Christiansborg.

Partiet Stram Kurs har de seneste måneder trukket overskrifter med koranafbrændinger, racistiske ytringer og harske ytringer.

Partiets leder, Rasmus Paludan, lever under konstant politibeskyttelse og er flere gange blevet overfaldet, som i videoen ovenfor, hvor en kvinde kaster en væske udover ham, efter han har kaldt hende en billig luder med skedesvamp.

Lasse Froulund. Partiet Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan holder rigskongres i Landstingssalen på Christiansborg lørdag den 23. november 2019. Der skal vælges 12 medlemmer til rigsledelsen. Partiet kom ikke i Folketinget ved valget 5. juni. Partiet holder deres rigskongres på Christiansborg, fordi politiet valgte at aflyse kongressen, som skulle have fundet sted i Middelfart i oktober. Det skete af sikkerhedsmæssige hensyn. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019)

Rigskongressen skulle oprindeligt være afholdt på Hotel Park i Middelfart, men på grund af en overhængende terrortrussel valgte politiet at forbyde arrangementet.

I stedet har folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S) - på foranledning af Søren Espersen (DF) - givet Stram Kurs lov til afholde Rigskongressen i Landstingssalen på Christiansborg. En beslutning, der har ført til kritik fra flere flere partier i Folketinget.

Omkring 100 medlemmer af Stram Kurs mødte lørdag op til Rigskongressen på Christiansborg, hvor de fordelte sig ved bordene.

På Rigskogressen præsenterede Rasmus Paludan en såkaldt 'Rigsledelse', som blev valgt uden modkandidater. I partiets ledelse sidder blandt andre skraldemanden John Andersen, provokunstneren Uwe Max Jensen, farmakonomen Anita Jensen og tre unge mænd på 17, 18 og 20 år.

En af de unge Stram Kurs-profiler er 18-årige Lasse Froelund, der debutterede som politisk taler på Rigskongressen.

»Jeg er virkelig glad for at være medlem af Stram Kurs. Jeg synes, vi har et rigtig godt samarbejde, og der er ikke nogen i Stram Kurs, jeg har et had til,« sagde han fra talerstolen.

Til B.T. fortæller Lasse Froelund, at han begyndte at interessere sig for Stram Kurs, da han så Rasmus Paludans videoer på Youtube, hvor han bliver overfaldet af autonome på Nørrebro.

Lasse Froulund og Rasmus Paludan. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019)

»Efter jeg så Rasmus' videoer på Youtube, så forelskede jeg mig i dem,« siger han.

Han begyndte at skrive og kommentere på Facebookopslag fra Stram Kurs og Rasmus Paludan, og en dag blev han kontaktet af to ældre partimedlemmer, der skrev til ham på Messenger.

De tilbød at betale hans medlemskab af partiet og siden har Lasse Froelund været særdeles aktiv i Stram Kurs.

Han har deltaget i talrige demonstrationer sammen med Rasmus Paludan i blandt andet Frederikshavn, Aarhus og Nørrebro. Og det har ikke altid været ufarligt, når vrede demonstranter er gået amok under stort politiopbud.

Partiet Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan holder rigskongres i Landstingssalen på Christiansborg lørdag den 23. november 2019. (foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2019)

»Man kan godt få lidt noia på, fordi man godt ved, der tænkes et eller andet sted: 'Du skal bare dø'. Eller som bare vil smadre en. Men man er nødt til bare at bide i det sure æble og så gøre det. Så længe man tænker sig lidt om og kigger sig over skulderen, så sker der ikke noget.«

Under demonstrationerne er han blevet spyttet på, og der er blevet råbt 'nazi-svin' efter ham. Selv har Lasse Froelund tændt lighteren, når der skulle brændes koraner på offentlige pladser.

»Det er en bog. Det er symbolsk. Symbolet i det er, at jeg ikke kan lide Islam. Grundet deres overbevisning og religion. Koranafbrænding er en sjov måde at gøre det på, fordi så mange bliver ophidset over ingenting.«

Men kan det ikke virke sårende på moderate muslimer, at du brænder deres hellige bog?

»Man skal ikke tage det personligt. Så længe man godt selv ved som muslim, at man ikke er voldelig og ikke følger koranen og sharialoven 100 procent, så luk øjnene for det.«

Mens Stram Kurs vedtog deres partiprogram, havde Foreningen Stop Racediskrimination arrangeret en demonstration på Christiansborg Slotsplads.

»Vi mener ikke, han er berettiget til at holde Rigskongres på Christiansborg. Han har ikke et sæde i Folketinget. Jeg synes, Christiansborg er et helligt sted, og der synes jeg ikke, der skal være racister og nazister, for så er det ikke for hele folket,« siger Laila Belhaj, forkvinde for Foreningen Stop Racediskrimination.

Folketingets formand Henrik Dam Kristensen har forsvaret beslutningen om at åbne Christiansborg for Stram Kurs i en kronik i Berlingske, som du kan læse her.