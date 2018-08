Alex Vanopslagh bliver Liberal Alliance spidskandidat i Vestjylland, hvor Leif Mikkelsen ikke genopstiller.

Struer. Vælgere i Vestjyllands Storkreds skal ved næste valg vende sig til et nyt navn øverste på listen over Liberal Alliances kandidater.

Landsformand og folketingsmedlem for Liberal Alliance Leif Mikkelsen genopstiller nemlig ikke ved næste valg, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

I stedet bliver Alex Vanopslagh spidskandidat for Liberal Alliance i Vestjylland. Den 26-årige tidligere formand for Liberal Alliance Ungdom sidder i dag i Københavns Borgerrepræsentation.

Her har han tænkt sig at blive siddende perioden ud - også hvis han på halvvejen skulle blive valgt til Folketinget af vælgerne i Vestjylland.

Leif Mikkelsen vil fortsætte som landsformand for Liberal Alliance, oplyser han.

- Tallene på min fødselsattest siger mig, at jeg skal til at bruge min tid på andet end politik. Det har været en fantastisk tid, og jeg har fået lov at prøve utroligt mange ting, siger han i pressemeddelelsen.

- Nu vil jeg stoppe, mens legen er god, og give faklen videre til Alex Vanopslagh. Han er udover at være en begavet og dygtig politiker også vokset op i Struer, og så er man jo et fornuftigt menneske.

Ved sidste valg i 2015 fik Liberal Alliance omkring 19.000 stemmer - svarende til 5,9 procent - i Vestjyllands Storkreds, hvilket rakte til et kredsmandat til Leif Mikkelsen.

Storkredsen rummer også en række andre profiler blandt de borgerlige partier.

Således er både finansminister Kristian Jensen (V), justitsminister Søren Pape Poulsen (K) og integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) opstillet i storkredsen.

/ritzau/