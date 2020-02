Alex Vanopslagh er nu både politisk leder og landsformand, efter at Leif Mikkelsen har trukket sig på møde.

En enig hovedbestyrelse i Liberal Alliance har mandag aften på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde konstitueret politisk leder Alex Vanopslagh som partiets formand.

Det skriver Liberal Alliance i en pressemeddelelse.

Det sker, efter at den nuværende formand, Leif Mikkelsen, har trukket sig før tid.

Det skyldes, at der i hovedbestyrelsen var uenighed om eksklusionen af det fremtrædende partimedlem Søren Kenner.

Leif Mikkelsen var ikke enig i beslutningen om at smide Søren Kenner ud af partiet. I hovedbestyrelsen var der dog flertal for at fastholde eksklusionen.

- En formand skal stå inde for de beslutninger, som hovedbestyrelsen træffer. Det kan jeg ikke i det her tilfælde. Derfor trækker jeg mig lidt før planlagt. Jeg vil gerne understrege, at jeg har stor tillid til Alex Vanopslagh, hvorfor jeg fastholder mit medlemskab af Liberal Alliance, udtaler Leif Mikkelsen.

I et opslag på Facebook skrev Søren Kenner i sidste uge på Facebook ifølge Berlingske, at ekskluderingen skyldes, at han har været for kritisk over for partiet.

Liberal Alliance lavede i december om på organisationen i partiet og fusionerede partileder- og landsformandsposten. Det betyder, at landsformanden fremover både er partiets politiske og organisatoriske leder.

Alex Vanopslagh skal formelt vælges til posten af medlemmerne på partiets landsmøde 25. april. Han er lige nu eneste kandidat.

- Jeg ser frem til at samle ledelsen i én formandspost og stille mit mandat til rådighed for medlemmerne ved Liberal Alliances landsmøde og definitivt bekræfte overgangen fra gammel til ny ledelse, siger Alex Vanopslagh i pressemeddelelsen.

Tidligere undervisningsminister Merete Riisager havde ellers meddelt sit kandidatur til posten som landsformand i oktober.

Hun valgte dog at trække sit kandidatur, og efterfølgende besluttede partiet at samle partileder- og landsformandsposten.

/ritzau/