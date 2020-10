Kommunal gruppeformand i S bliver fungerende overborgmester, efter Frank Jensen er trådt af.

Lars Weiss (S) fra Borgerrepræsentationen i København bliver fungerende overborgmester, efter Frank Jensen er trådt tilbage.

Det siger Frank Jensen på et pressemøde mandag. Her har han meddelt sin afgang som overborgmester i Københavns Kommune og som næstformand i Socialdemokratiet efter en række sager om krænkelser med Frank Jensen i centrum.

Lars Weiss er 1. næstformand i Borgerrepræsentationen. Han er desuden medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Søndag var der møde på Rådhuset i København, efter sager om krænkelser fra Frank Jensen var kommet frem.

Her var der opbakning til Frank Jensen til at fortsætte som overborgmester. Men efter han har sovet på det, har han altså besluttet at forlade posten og overlade den til Lars Weiss.

Mandag siger Frank Jensen, at han forlader posten som overborgmester med det samme. Sagerne kommer til at skygge for hans politiske arbejde, mener Jensen.

- Derfor har jeg besluttet mig for at træde tilbage som overborgmester. Nu forlader jeg, Frank Jensen, overborgmesterkontoret. Og det gør jeg i dag, siger Frank Jensen.

/ritzau/