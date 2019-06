Pernille Vermunds mand, Lars Tvede, bakker op om sin hustrus beslutning om at melde afbud til Folkemødet på Bornholm.

»Det kan være svært at træffe sådan en beslutning, men jeg synes, det er meget fornuftigt af Pernille,« siger rigmand og iværksætter Lars Tvede på en telefon fra Mallorca.

Torsdag skrev den 43-årige Nye Borgerlige-politiker på Facebook, at hun ikke er syg, men at hun 'kan mærke en reaktion i kroppen' oven på de seneste tre et halvt års anstrengelser. Derfor holder hun nu en tiltrængt pause og undlader at deltage i Folkemødet.

Hendes mand, Lars Tvede, troede ellers, at hans hustru ville tage til Bornholm, men det har hun altså besluttet ikke at gøre.

»Jeg troede faktisk, hun ville tage af sted. Men der kommer selvfølgelig et tidspunkt, hvor det er bedst at tage en pause, også selvom man godt kan fortsætte, og man ønsker at give alt, hvad man kan. Det har jeg også selv oplevet, når jeg i perioder har haft rigtig travlt,« siger 62-årige Lars Tvede.

Parret blev gift under valgkampen i maj og har siden da knap haft tid til hinanden. Men det har de begge lært at leve med, fortæller han:

»Selvom vi kun ser hinanden 20 pct. af tiden, så betyder det ikke, at vi bærer nag over for den anden, når vi hver især arbejder hårdt. Det giver mig stor glæde at se Pernille og andre, som giver alt, hvad de overhovedet har i sig,« siger Lars Tvede.

Han mener generelt, at Pernille Vermund er god til at passe på sig selv, selvom hun har et 'hårdt program'.

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, blev lørdag den 11. maj 2019 gift med rigmanden Lars Tvede. Vielsen fandt sted i Egebæksvang Kirke i Espergærde. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, blev lørdag den 11. maj 2019 gift med rigmanden Lars Tvede. Vielsen fandt sted i Egebæksvang Kirke i Espergærde. Foto: Bax Lindhardt

»Det er vigtigt, at man har noget balance i sit liv, hvor man også får tid til at passe sin familie og sit helbred. Det fandt jeg selv først ud af sidst i 30'erne. Det synes jeg, Pernille er dygtig til, « siger ægtemanden.

Lars Tvede har to voksne døtre fra et tidligere ægteskab.

Pernille Vermund er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2001 og er mor til tre sønner fra et tidligere ægteskab.

I 2014 stiftede hun partiet Nye Borgerlige sammen med Peter Seier Christensen.