Drop det, hvis I vil det liberale Danmark det godt.

Sådan lyder det umisforståelige budskab fra milliardæren og LA-støtten Lars Seier Christensen i en facebook-opdatering søndag formiddag.

Opfordringen er rettet mod de frafaldne LA-profiler Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, som muligvis er ved at stifte et nyt liberalt parti.

Det er imidlertid en ualmindelig dårlig ide, hvis man spørger Lars Seier Christensen.

Dette screenshot er taget af B.T. her til aften. Nu er hjemmesiden Partietfri.dk lukket ned Vis mere Dette screenshot er taget af B.T. her til aften. Nu er hjemmesiden Partietfri.dk lukket ned

‘Der er ikke behov for et nyt parti (selvom det sikkert kommer) og slet ikke, hvis dets eneste fundament er forfængelighed og frustrerede personlige ambitioner. Det er en sikker taber, og det vil blot forvirre billedet i blå blok endnu mere, og føre til en halv procent yderligere stemmespild næste gang. Drop det!’, skriver Lars Seier Christensen, som fortsat er LA-støtte og gennem tiden har postet store beløb i partiet.

Lørdag aften kunne B.T. afsløre, at en person med tilknytning til Christina Egelund, som var Liberal Alliances politiske ordfører inden valget i år, den 17. september har oprettet to nye hjemmesider med domænenavnene Partietfri.dk og Partietfremad.dk.

På den første optrådte der lørdag aften kortvarigt billeder af Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, som begge har meldt sig ud af Liberal Alliance i protest mod, at partiet med partiformand Alex Vanopslagh i spidsen ifølge dem har trukket partiet i en nationalkonservativ retning.

Men det er et falsk grundlag at starte et nyt parti op på, mener Lars Seier Christensen.

‘At LA skulle være blevet “nationalkonservativt” er det rene vrøvl. Tværtimod står det ægte liberale DNA tydeligere frem end længe, og det skal blot fastholdes. Der er intet liberalt i at ønske en ny stærk centraliseret magt i Europa, men kun i det fokus på det frie marked og nedbrydning af handelsbarrierer, som LA fortsat fokuserer på,’ skriver Lars Seier Christensen.

Af Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside fremgår det, at partierne 'Fremad' og 'Fri' er blevet godkendt som partinavne den 23. september i år.

Rygterne om, at et nyt liberalt parti er på vej, bliver ikke mindre af, at Christina Egelunds samlever den 4. oktober i år i det officielle virksomhedsregister, cvr-registeret, oprettede den frivillige forening 'Fremad'.

Christina Egelund blev ikke genvalgt ved valget den 5. juni i år.

Hun meldte sig ud af Liberal Alliance den 20. oktober.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille meldte sig ud af partiet den 22. oktober.

Han er i dag løsgænger i Folketinget.

B.T. har forgæves forsøgt at komme i kontakt med Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund.