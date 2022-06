Lyt til artiklen

Han ville opfordre alle sine følgere til at stemme ja til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold.

Som så mange andre toppolitikere har Lars Løkke Rasmussen prøvet på at hente de sidste stemmer på valgdagen, inden han selv gik ned for at stemme.

Men en større bommert gav af ukendte årsager knas i maskineriet for den tidligere statsminister.

Løkke forsøgte – i ren Mette Frederiksen-stil – at sende live fra Instagram, hvor han ville tale til sine 90.000 følgere.

Desværre kom der tæt på ingen lyd på videotalen, og han måtte til sidst logge af.

Videoen har allerede knap 3.000 visninger og 160 likes.

Lars Løkke Rasmussen, der er formand for Moderaterne, anbefaler som sagt et ja til at afskaffe Danmarks forsvarsforbehold i EU. Men selvom målingerne tilsiger et ja, skal man ikke taget det for givet, siger han.

»Det synes jeg ikke, at man kan være 100 procent sikker på, før stemmerne er talt op,« sagde han til Ritzau, kort efter han havde afgivet sin stemme i stemmeurnen.

Klokken 16.00 er lidt under 40 procent af stemmerne talt op.

Det viser en Ritzau-rundspørge blandt 13 kommuner og valgsteder med 474.000 stemmeberettigede vælgere.