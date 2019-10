Jakob Ellemann-Jensen var der. Kristian Jensen var der. Mette Frederiksen var der. Kristian Thulesen Dahl var der.

Men én bestemt stol stod tom, da torsdagens åbningsdebat i Folketinget begyndte.

På rækken bag Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby sad Lars Løkke Rasmussen nemlig tirsdag ved Mette Frederiksens åbningstale, men torsdag formiddag var han ingen steder at se.

Og det sker på trods af, at selvsamme Lars Løkke onsdag morgen lagde et opslag på Facebook, hvor han gik hårdt til statsministerens åbningstale og altså gik ind i den politiske debat.

Men udeblivelsen kan meget vel have noget at gøre med åbningsdebattens talerække.

Sagen er nemlig den, at Lars Løkke først ville komme til orde meget sent i debatten, fordi han ikke længere er formand og ikke har fået et ordførerskab.

»Det ville blive udstillet, at han ikke rigtigt har nogen magt i Folketinget længere. Så ville han bare have siddet tavs og forbitret på sin stol, og det ville nærmest være ydmygende,« siger politisk kommentator Lars Trier Mogensen.

Lars Løkke afsluttede onsdag sit Facebook-opslag med ordene 'Jeg må se at komme væk – det hele er kun et teater', men Lars Trier Mogensen tror modsat, at den tidligere statsminister vil blive ved med at blande sig i den politiske dagsorden.

»Han virker sådan passiv-aggressiv og forbitret, så selvom han har valgt ikke at komme i dag, så har han ikke smidt håndklædet i ringen. Han mener stadig, at han har en rolle at spille,« siger den politiske kommentator.

Lars Løkke og Kristian Jensen trådte begge af som henholdsvis formand og næstformand i Venstre i slutningen af august, men modsat Lars Løkke var Kristian Jensen faktisk til stede under åbningsdebatten torsdag.

»Jeg har ingen rolle ved debatten i dag ud over at hjælpe dem, som skal stille spørgsmål. Jeg afgiver gerne min taletid, for at nogle af de nye måske kan komme til,« skrev han i en sms til B.T., mens han sad i salen.

Dagens åbningsdebat forventes at vare helt til midnat og muligvis endnu længere.