Det kan godt være, Lars Løkke Rasmussen ikke havde den nødvendige opbakning til at forsætte som formand for Venstre.

Men der er ingen tvivl om, at han har sin families opbakning. Uanset hvad fremtiden bringer.

Det skriver hans datter, Lisa Løkke Rasmussen, i en kommentar på Instagram til det billede, som Lars Løkke Rasmussen delte lørdag aften - efter han havde forholdt sig tavs, siden han klokken 11:23 afslørede på Twitter, at han trak sig fra posten som formand.

'Vi elsker dig, far!,' skriver datteren Lisa.

'Og støtter dig i alle dine fremtidige eventyr også,' tilføjer hun og slutter med et rødt hjerte.

Lørdag formiddag valgte Lars Løkke Rasmussen at forlade hovedbestyrelsesmødet i Venstre afholdt på hotel Comwell i Brejning nær Vejle og køre væk.

Kort efter kom beskeden på Twitter. Han havde valgt at trække sig som formand.

'Vigtigt at holde fast i sin selvrespekt,' indledte han beskeden, som fortsatte:

'Kan ikke være formand for et parti, hvor jeg som formand afskæres fra min mulighed for at få diskuteret og afprøvet den politiske linje, jeg har lagt, i det landsmøde-forum, hvor jeg er valgt.'

Derefter forholdt han sig helt tavs i sagen - indtil han lørdag aften delte et billede af sig selv omringet af det meste af sin familie.

'Noget er vigtigere end andet: Familien er samlet. Hav en dejlig lørdag aften (og politik går jo stille og roligt ud på at sikre, at alle danske familier kan have en god lørdag aften - det er ikke et ideologisk projekt - det er sund fornuft!),' skrev han til billedet.

Også Kristian Jensen trak sig som partiets næstformand. Venstre skal dermed på et ekstraordinært landsmøde 21. september finde en ny formand og næstformand.