Sommerferien er ved at være ovre for de danske politikere, og det satte Lars Løkke Rasmussen en tyk streg under med en video på Facebook fredag.

»Jeg og Venstre har en ambition om at tage nøglerne til Statsministeriet igen.«

Det blev hurtigt et samtaleemne i medierne, fordi Lars Løkke Rasmussen lagde vægt på “jeg” i udmeldingen om at erobre nøglerne tilbage.

Det har allerede været et stort diskussionsemne i flere måneder, hvorvidt han vil fortsætte som Venstres statsministerkandidat, eller om posten skal gives videre til en anden.

Den politiske kommentator, Jarl Cordua, er dog på ingen måde overrasket over Lars Løkke Rasmussen udmelding.

»Han har ikke andre muligheder end at melde ud, at han er klar til at tage kampen op. Alternativet ville være, at han gik af som formand for Venstre, og det ville skabe endnu større opmærksomhed,« siger Jarl Cordua til B.T.

Den politiske kommentator mener, at formanden prøver at komme spørgsmålene i forkøbet.

Fordi der vil i den kommende tid fortsat blive rettet en masse spørgsmål mod Venstres leder om, hvorvidt han virkelig har tænkt sig at sidde hele perioden ud indtil næste folketingsvalg.

»Det er stadig langt de færreste, der tror, at det er Lars Løkke Rasmussen, som er statsministerkandidat for Venstre om fire år,« siger Jarl Cordua.

»Men sådan en udmelding vil ikke stoppe spekulationerne, fordi folk er ikke overbevist om, at han er i samme position, når der er valg næste gang.«

Jarl Cordua siger, at det næste interessante i Venstres magtkamp allerede vil ske på mandag.

Her skal det besluttes, hvor der skal have de interne ledelsesposter herunder posterne som gruppeformand og politisk ordfører.

»Det vil uden tvivl være med til at afspejle magtforholdet i partiet. Spørgsmålet er, hvor meget Løkke vil gå ind i den kamp. Og hvad Kristian Jensen vil gøre.«

Man forventer, at Kristian Jensen, som tidligere har været på jagt efter Lars Løkke Rasmussens plads, endnu engang vil gå efter at blive gruppeformand, som han var fra 2010 til 2015, inden han blev udnævnt som Udenrigsminister.

»Men indtil videre skaber Løkke ro. Han fortæller til sit parti, at han stadig er formand, og at intet er ændret. Spekulationerne vil dog fortsætte uanset hvad,« siger Jarl Cordua.

Venstre afholder sommergruppemøde på torsdag, hvor navnene på ordførerskaberne vil blive offentliggjort.