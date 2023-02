Lyt til artiklen

Et klart nej.

Sådan lyder svaret fra både Socialdemokratiet og Venstre på spørgsmålet om, hvorvidt partierne vil afkriminalisere hårde stoffer i København.

Det er et nyt forslag fra Københavns rådhus, som regeringen inden længe skal sige ja eller nej til.

Og hos Venstre og Socialdemokratiet - der deler regeringsmagten med Moderaterne - er der tilsyneladende ingen opbakning at komme efter:

»Det er ikke noget, vi kommer til at støtte i Venstre,« siger partiets sundhedsordfører, Christoffer Aagard Melson, til B.T.

En udtalelse der lander kort efter, at Socialdemokratiet også har fejet forslaget af bordet:

»Det er sådan noget woke-tænkning. Det er ikke vitaminpiller og bolsjer, vi snakker om her, men sundhedsskadelige stoffer,« lød den klare melding fra misbrugsordfører Maria Durhuus (S).

Afkriminalisering betyder, at det er straffrit at bære stoffer til eget forbrug. Fortalere mener, at det kan hjælpe til at afstigmatisere stofbrugere.

Og mens to tredjedele af regeringen er imod, bliver linjen brudt af det sidste parti, Lars Løkkes Moderaterne. Her er man nemlig gået til valg på netop dette.

Noget, partiet nu efter valget holder fast i, understreger sundhedsordfører Nanna Godtfredsen (M).

»Der er ingen tvivl i mit sind. Det er den vej, vi skal gå – forbudspolitikken virker ikke,« siger hun til B.T.

Hun henviser blandt andet til en rapport fra FN, der peger på, at kriminalisering kan være med til at stigmatisere stofbrugere.

Men trods de gode hensigter vurderer B.T.s politiske analytiker, Joachim B. Olsen, ikke, at de to øvrige partier kommer til at give sig:

»Det er for langt væk fra deres politik, og det er nok heller ikke noget, man vil bryde sig om i partiernes bagland,« lyder det.

Dermed er den eneste mulighed for partiet at søge et flertal udenom regeringen:

»Men selv det vil se svært ud for Moderaterne, og det ville også være et voldsomt stort skridt at gå uden om regeringen på den måde.«

Omvendt siger han, at det er en mærkesag for Moderaterne, som har valgt Nanna Godtfredsen ind, der i mange år har plæderet for afkriminalisering.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har endnu ikke givet et klart svar på, om det er noget, regeringen vil støtte. B.T. arbejder fortsat på en at få en udtalelse fra ministeren.