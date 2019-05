Statsminister Lars Løkke har netop udskrevet folketingsvalg. Det kommer til at foregå d. 5. juni 2019.

»Vi får en en lang folketingsvalgkamp, som giver os tid til at diskutere, hvem der er bedst til at lede landet. De sidste fire år har denne regering forhandlet bredt, og vi har fået vedtaget 95 procent af alle lovforlag med flertal hen over midten. Tak for mange gode stunder de sidste fire år. Jeg vil gerne ønske jer og alle danskere en god valgkamp,« sagde Lars Løkke fra talerstolen.

Lars Løkke Rasmussen sagde desuden fra talerstolen, at han udskriver valg efter et "opbrud der kalder på samling" og et "erfarent og robust lederskab".

»Udfordringerne er til at få øje på. Det er ikke bare noget, vi løser med et fingerknips eller på 12 minutter. Verden er i opbrud. Herhjemme hører man pludselig synspunkter, som de fleste af os betragter som fremmedfjendske. Det er rystelser, der kalder på samling og et erfarent og robust lederskab,« sagde han.

Nyheden kommer i kølvandet på nyheden om, at den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, mandag aften meddelte, at hun var indlagt på hospitalet med maveonde.

'Dårlig timing. Indrømmet. Jeg har været syg siden natten til lørdag. I vil ikke have detaljer - tro mig,' skrev Mette Frederiksen på Facebook.

Det var meningen, at hun og Lars Løkke tirsdag aften skulle have diskuteret pension i TV2.

»Det må vi desværre udsætte nogle få dage,« skrev Frederiksen.

Hvorvidt Mette Frederiksen så alligevel bliver klar, er endnu uvist.

Danskerne kan nu se frem til en 29 dage lang valgkamp.

Sidst vi var til stemmeurnerne var d. 18. juni. 2015.

Grundloven fortæller, at der skal være valg til Folketinget mindst hvert fjerde år.