Hvad skete der helt præcist under formandsopgøret i Venstre i 2014? Og hvad med under det skæbnesvangre hovedbestyrelsesmøde i 2019, som sidenhen er blevet døbt 'Braget i Brejning', og som blev slutningen på Lars Løkke Rasmussens tid som formand for Venstre?

Det er der god chance for, at politisk interesserede og andre nysgerrige sjæle kan blive klogere på i august 2020.

Her udkommer nemlig en erindringsbog fra Lars Løkke Rasmussen, skriver Politikens Forlag i deres seneste nyhedskatalog.

En bog, som ifølge kataloget får titlen 'Om de fleste - og det meste,' og som angiveligt ikke er en traditionel selvbiografi om en politikers vej til magten, men en række erindringer i glimt.

'Endelig tager han os med ind i de lukkede rum, hvor politik bliver skabt, og skæbner bliver afgjort: Han løfter sløret for, hvad der skete i den berømte kælder i Odense under formandskampen i 2014,' står der blandt andet om bogen.

'Og hvad der blev sagt på det famøse hovedbestyrelsesmøde i august 2019, som satte en brat stopper fra hans epoke som formand for Venstre.'

I erindringsbogen kommer den tidligere statsminister og Venstre-formand ifølge nyhedskataloget også ind på sin nordsjællandske barndom og gymnasietid, lige såvel som han fortæller om at blive far første gang som 25-årig.

Allerede i september sidste år kom den første indikation på, at Lars Løkke Rasmussen arbejdede på en ny bog, da den tidligere statsminister lavede et opslag på Instagram, hvori han skrev: