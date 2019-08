Tidligt torsdag morgen lå der en sms hos Venstres næsten 50 folketingsmedlemmer.

Senere på morgenen – klokken 9.30 – skulle de være klar til at deltage i et ekstraordinært telefonmøde.

Og da telefonlinjen et par timer efter var blevet etableret, tog Kristian Jensen ordet og bød velkommen.

Derefter Lars Løkke Rasmussen.

Den seneste halvanden uge har netop de to spillet hovedrollerne i det sande drama om formandskabet i Venstre, som har udspillet sig.

Men torsdag morgen skulle det være slut. På telefonmødet orienterede Lars Løkke og Kristian Jensen om, at de onsdag aften på et forretningsudvalgsmøde havde fået klarhed over rollefordelingen i Venstres formandskab.

Mellem linjerne var budskabet også: Der har været en masse drama – det lægger vi på hylden nu og fokuserer på det politiske.

Det er i hvert fald udlægningen fra flere kilder i Venstre, som B.T. har været i kontakt med.

De samme kilder beretter, at flere af de 'nye kræfter' i partiet tog ordet og bifaldt de sænkede parader, mens de mere erfarne folk holdt igen.

Og det er der en særlig grund til.

De garvede folk i partiet tror nemlig ikke på, at Lars Løkke og Kristian Jensen kan sidde sammen ved roret de næste fire år. Og de tror slet ikke på, at der er blevet lagt låg på dramaet.

I så fald er det et låg, der kan springe af når som helst.

Lars Løkke prøvede ellers ihærdigt at appellere til den gode stemning i folketingsgruppen, og det samme gjorde han få timer efter, da han sendte en e-mail ud til Venstres medlemmer.

'... men den seneste uge har ikke været god for os. Der har været alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommer­gruppemøde. Det skal vi nu have lagt bag os!' skrev formanden blandt andet i den e-mail, som B.T. er i besiddelse af.

Ifølge Lars Løkke kan Venstre altså rykke videre, fordi man på et forretningsudvalgsmøde onsdag fik gjort klart, hvem der rent faktisk bestemmer i Venstre.

'Ud over at være stedfortræder, hvis formanden får forfald, tildeles næstformanden opgaver i partiet ved at opnå valg til poster eller ved delegation fra formanden,' stod der blandt andet i et notat fra udvalgsmødet, som B.T. er kommet i besiddelse af, og som altså gør det soleklart, at der ikke er et delt formandskab i praksis.

Formandskabet har været det helt store diskussionsemne omkring Venstre den seneste uge, og det har især været Venstre-koryfæet Claus Hjort Frederiksen, der har været ude med offentlig kritik af Kristian Jensen og gjort klart, at det delte formandskab var slut.

Det har flere – blandt andre Kristian Jensen – afvist, men ifølge Altingets politiske kommentator Erik Holstein har Claus Hjort Frederiksen fået, hvad han gik efter.

»Claus Hjort har opnået det, han ønskede, som var at stække Kristian Jensen. Han har bragt ham i en position, hvor Kristian Jensen ikke længere kan anfægte Løkkes position. Og det var det, Claus Hjort har arbejdet på,« sagde Erik Holstein tidligere torsdag til B.T.

Men så er der også noget andet interessant.

For dét, der ikke står noget om i notatet, er, at der på forretningsudvalgsmødet var et oprør fra uventet side.

Flere fra Venstres bagland tog ifølge den politiske kommentator Søs Marie Serup taktstokken på mødet og ytrede mistillid over for den nuværende konstellation.

Forrest i det angreb stod formand i region Syd og formand for Danske Regioner Stephanie Lose.

Hun gjorde det klart, at der inden årets udgang bør findes både en ny formand og næstformand for Venstre.