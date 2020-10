Starter du et nyt parti?

Spørgsmålet har Lars Løkke Rasmussen fået utallige gange det sidste stykke tid, og han kom heller ikke uden om det, da han var ugens gæst i B.T.s podcast 'Helt væk'.

Lars Løkke tygger på det i tre sekunder 'Men altså, øh...' lyder det fra den tidligere statsminister, og så kommer hovedet tættere på mikrofonen.

»Jeg synes helt ærligt, der er så mange partier i Danmark. Jeg ved det sgu ikke, altså... Jeg håber virkelig, at der er nogen, der samler en handske op, der handler om at udfordre den regering, der nu sidder på, hvad vi skal leve af i fremtiden,« svarer Lars Løkke på spørgsmålet og fortsætter:

»Jeg håber, at det borgerlige ikke bare beslutter sig for, at uanset hvor hård Mette Frederiksen bliver på udlændinge, så skal det borgerlige Danmark være hårdere. Jeg håber, at der er nogen, der tager det rum, og jeg håber, mit eget parti gør det. Hvis de gør det, så er der ikke brug for flere nye partier.«

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, mener, at udtalelserne viser, at Lars Løkke fortsat ikke har truffet en beslutning om fremtiden.

»Han kunne som det nemmeste pande enhver teori om et nyt parti til jorden, men det gør han ikke, og det må han have sine grunde til. Disse udtalelser gør det tydeligt for mig, at han stadig leger med tanken om et nyt parti, men Løkke har aldrig været kendt for at træffe hurtige beslutninger. Han går rundt om sig selv 34 gange, og måske er han kommet til runde 28.«

Der er dog sket noget på den politiske scene den seneste uge, der øger muligheden for, at Løkke starter et nyt parti, en smule.

»Partiet Fremad har opgivet at stille op, og det parti stod for mange af de samme ting, som Lars Løkke mener er nødvendige. Partiet har aldrig været en hindring for Lars Løkke, men nu hvor de er væk, så er der et hul i markedet. Så er spørgsmålet, om Løkke vil udfylde det hul,« siger Henrik Qvortrup.

Vil Lars Løkke blive i politik, så bliver det højst sandsynligt i spidsen for et nyt parti.

»Han kunne godt stille op en gang til for Venstre, men det ville næsten tangere det skamløse. Det vil jeg se, før jeg tror det,« udtaler Henrik Qvortrup.

Ifølge en ny måling fra YouGov står masser af vælgere klar til at støtte Løkke, hvis han skulle stifte et nyt parti.

I målingen, som YouGov har lavet for B.T., svarer tre procent af de adspurgte, at de 'med sikkerhed' vil stemme på Lars Løkke Rasmussen og hans parti.

Samtidig svarer 16 procent, at de vil overveje at stemme på et eventuelt nyt parti med Lars Løkke Rasmussen.

Målingen, der i princippet ville sende et nyt Lars Løkke-parti over spærregrænsen, bekræfter en anden YouGov-måling fra september, som stort set tegnede det samme billede.