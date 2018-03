Statsminister Lars Løkke Rasmussen truer kommunerne med ekspropriering, hvis ikke de selv kommer med en udviklingsplan på boligområdet. Statsministeren bør i stedet opfordre til samarbejde, mener tre borgmestre, som BT har talt med.

»Kommunerne og boligområderne skal komme med en udviklingsplan, hvor der kun er 40 pct. almennyttige boliger. Og hvis de ikke gør det, så eksproprierer vi simpelthen området og ordner det selv.«



Det sagde Lars Løkke til BT under sit besøg i Gellerupparken i Aarhus torsdag.

Den retorik minder om 'et ideoligisk korstog',« siger Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). Københavns Kommune, er den kommune med flest boligområder på ghettolisten, og Frank Jensen er enig i målsætning om at komme parallelsamfundene til livs, men metoden er forkert.

»Jeg er ikke enig i, at problemet er selve de almene boliger, og at de enten skal sælges eller rives ned. Det minder for mig mere om et ideologisk korstog mod selve almen bolig-tanken, som regeringen aldrig har kunnet lide,« siger Frank Jensen.

Frank Jensen mener, at der er andre midler at bruge til at opnå regeringens målsætning for de udsatte boligområder. Det er Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup-Larsen (S), enig i. Aalborg Kommune har løftet sig selv ud af ghettolisten ved at renovere boliger, arbejde for en blandet beboersammensætning og ved at tiltrække private investorer. Det sidste kan blive svært med den retorik, statsministeren fører, mener Thomas Kastrup-Larsen.

»Regeringens udspil er jo kendetegnet ved, at man taler boligområder ned og hænger områder ud. Her hopper kæden fuldstændig af. For at opnå regeringens målsætning skal man tiltrække private investorer. Det kan blive svært, når man taler om det på den facon,« siger Thomas Kastrup-Larsen

Vollsmose i Odense er et af de mest udsatte områder, blandt andet fordi der er en høj ungdomskriminalitet. Her er borgmester Peter Rahbbæk Juel (S) også kritisk over for statsministerens udtalelse.

»Jeg forstår ikke statsministerens trang til at løfte pegefingeren over for kommunerne. Jeg deler mange af regeringens ambitioner, men skal vi løse problemerne, så skal det ske i et samarbejde mellem stat, boligforeninger og kommunerne,« siger Peter Rahbæk Juel.

Alle tre borgmestre siger dog, at de støtter op om regerings målsætning, og flere af tiltagene i regerings ghettoplan er gode, om borgmestrene kan sagtens se, at der kan opstå et samarbejde. Men det helt store problem, hvis boligerne bliver revet ned vil være at genhuse beboerne. Det vil presse hundredvis af familier ud af af København, forklarer Frank Jensen.

»I forvejen mangler vi billige lejligheder i København, som folk med små indkomster har råd til. Hvis man sælger lejlighederne i Tingbjerg og Mjølnerparken til private og skubber andre foran i boligkøen, vil det betyde, at vi kommer til at presse familier med små indkomster ud af byen, fordi vi ikke har lejligheder, de kan betale,« siger Frank Jensen.