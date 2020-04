Lars Løkke Rasmussen (V) har nu endelig fået svar på den coronatest, han fik foretaget i løbet af ugen.

»For en sikkerheds skyld« valgte Lars Løkke Rasmussen tidligere på ugen at blive testet for corona, efter han havde været i kontakt med DR-værten Knud Brix, der siden er testet positiv.

Og nu har Danmarks tidligere statsminister endelig fået svar, fortæller han til B.T.

»Jeg er negativ. Ikke i al almindelighed - blot i f.t. Covid-19,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen medvirkede torsdag i den forgangne uge i DR-programmet Genstart med værten Knud Brix. Få dage efter interviewet oplevede Knud Brix symptomer på corona, og en test viste senere, at han var positiv.

Det fortalte han selv i en episode af Genstart onsdag.

Derfor måtte han også gennemgå sin kalender for at se, hvem han havde været i kontakt med de seneste dage for at orientere dem om situationen. Det gjaldt også Lars Løkke Rasmussen.

I den forbindelse fortalte Lars Løkke Rasmussen til B.T., at han ikke havde oplevet symptomer på corona, men at han for en sikkerheds skyld var blevet testet, og det er således den test, han har fået svar på nu.