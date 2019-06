Statsminister Lars Løkke Rasmussen har hevet et øjeblik ud af valgkampen for at svare på spørgsmål fra Hemmingsens følgere i podcasten 'Helt væk med Hemmingsen'.

De har sat sig ved søen ud for Søpavillionen i København - et sted, som Løkke husker fra sine unge dage, et sted han kalder »sin ungdoms natklub«.

Hemmingsens følgere har sendt over 1000 spørgsmål, og det første, som sendes i statsministerens retning handler om hesten Ib, som Løkke allerede kender.

»Jeg savner Ib, og Ib savner mig,« siger han og forklarer, hvordan han glæder sig til at ride på ham, når han engang får tid til at tage til Island på ferie igen.

Der er nok mange, der bliver overraskede over, hvilket valg af sange den borgerlige statsminister nævner, da han bliver spurgt om, hvad han kan lide at synge.

Han nævner nemlig ingen ringere end den super kommunistiske sang ‘Når jeg ser et rødt flag smælde’ og begynder så at synge den med den bedste øl-bas vokal.

Derefter finder vi ud af, at Lars Løkke Rasmussen ikke smører smør under sin Nutella, er til ananas på pizza, ikke ser Game of Thrones, har grædt inden for de sidste fem dage, scorede Sólrun med luftguitar og har et man-crush på Jack Nicholson.

Hør hele podcasten her for at lære mere om den nuværende statsminister.