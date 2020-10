Lars Løkke Rasmussen stiller efter fredagens corona-pressemøde spørgsmålstegn ved sundhedsmyndighedernes bevæggrunde for at skærpe kravet om brug af mundbind.

På pressemødet, som blev afholdt på Christiansborg fredag aften, kom direktøren for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm, nemlig med en udtalelse, som vækker undren hos den tidligere statsminister.

'Søren Brostrøm er overbevist af udenlandske erfaringer om brug af mundbind, selvom han sagde det modsatte i foråret,' skriver Lars Løkke Rasmussen blandt andet på Twitter.

På pressemødet blev kravet om mundbind blandt andet udvidet til, at borgerne fra og med 29. oktober skal bære mundbind eller visir indendørs alle steder, hvor offentligheden har adgang.

Søren Brostrøm er overbevist af udenlandske erfaringer om brug af mundbind, selvom han sagde det modsatte i foråret. Har SST indhentet resultaterne af det danske studie på RH? (Kender det ikke, og er den evidens bøjer jeg mig selvfølgelig for det - men skal vi ikke vide det?) — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) October 23, 2020

Netop de skærpede regler omkring mundbind affødte et spørgsmål fra en af de fremmødte journalister, som spurgte, hvorvidt sundhedsmyndighederne har evidens for, at det gør en forskel at bære mundbind.

»Jeg er nødt til at være ærlig at sige, at vi har ikke den perfekte evidens for mundbind,« svarede Søren Brostrøm og tilføjede:

»Det er noget, vi også har diskuteret før, for vi sagde jo faktisk noget andet i foråret, hvor vi ikke var overbevist om effekten. Men vi er blevet overbevist ved hjælp af blandt andet udenlandske erfaringer og nyere dokumentation.«

»Så der er – set i vores lys – tilstrækkelig dokumentation for, at vi kan se, vi får supplerende beskyttelse ved at bruge mundbind.«

Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde på pressemødet, at der er tilstrækkelig evidens for at skærpe kravet om mundbind. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm sagde på pressemødet, at der er tilstrækkelig evidens for at skærpe kravet om mundbind. Foto: Mads Claus Rasmussen

Sundhedsstyrelsen direktør understregede på pressemødet desuden, at både myndighederne i udlandet, det europæiske smitteargentur og verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler brug af mundbind.

I sit tweet spørger Lars Løkke Rasmussen også, hvorvidt Sundhedsstyrelsen har indhentet resultaterne af det store danske studie, som er lavet af effekten af mundbind.

I studiet har danske forskere undersøgt 6.000 deltagere for at afdække, om det meningsfuldt at bære maske over næse og mund.

Resultatet ligger klar, men studiet er endnu ikke offentliggjort, og derfor offentligheden fortsat vente tålmodigt for at finde ud af, om der er ifølge studiet er evidens for, at mundbind rent faktisk hjælper med at mindske coronasmitte.