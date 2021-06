Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har grundlovsdag løftet sløret for navnet på hans nye parti.

Det bliver partiet Moderaterne.

Egentlig havde Lars Løkke foretrukket at vente med at løfte sløret til efter kommunalvalget.

Men fordi den tidligere statsminiser er blevet nervøs for, at Mette Frederiksen kan finde på at udskrive et tidligt efterårsvalg, lancerer han allerede partinavnet nu.

»Det ville være for tykt, hvis Mette Frederiksen udskriver valg, uden at regeringens beslutning om at nedlægge minkerhvervet er blevet gransket og afklaret,« siger Lars Løkke.



Men hans tvivl har gjort, at han alligevel har indsendt en ansøgning om at blive registreret hos Valgnævnet med navnet Moderaterne. For at være beredt, hvis Mette Frederiksen trykker på knappen.



»15. Juni skal det (partinavnet, red.) vurderes. For næste møde i Valgnævnet vil først være i september, og så kunne det være for sent - hvis der nu kom et valg,« siger Lars Løkke

Moderaterne vil ikke stille op til kommunalvalget. Derfor kommer partiprogram, mærkesager og kandidater også først efter kommunalvalget.

Bortset fra hvis Mette Frederiksen overrasker med et tidligt valg. Så fremrykker Løkke også min plan.

Lars Løkke har allerede tidligt på foråret annonceret, at hans ambition var, at 'Det Politiske Mødested', som hans projekt har heddet, skal blive til et parti.

Efter Løkke 1. januar forlod Venstre efter næsten 40 år i partiet, har han arbejdet målrettet med at skaffe både penge og en organisation til et nyt parti.

Og nu kommer det så. Et parti, som ifølge Løkke skal placere sig i midten af dansk politik, og som skal nedbryde med den blokpolitik.

»Et moderat parti, som kan fryse stillingskrigen mellem rød og blå blok op. Et parti, som insisterer på, at mennesker kommer før de kasser, de bliver proppet ned i dag. Og et moderat parti, som ikke lukker sig om sig selv,« sagde Lars Løkke i sin grundlovstale.

Han er især optaget af et opgør med de nationale strømninger i Danmark, hvor skepsissen mod EU og det internationale samarbede vokser.

Hvis Moderaterne skal stå på stemmesedlen til næste valg til Folketinget, skal der lidt over 20.000 vælgererklæringer til.

Det forsøger 125 nye partier at opnå ifølge Indenrigsministeriets opgørelse.

To af dem er hidtil nået i mål: Kristendemokraterne og Veganerpartiet.

I første omgang skal Lars Løkke Rasmussens parti få sin ansøgning til Valgnævnet for at få godkendt navnet, hvilket efter planen sker 15. juni.