I sin bog skriver tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, at han ser De Radikale som afgørende.

Oven på valgnederlaget i 2019 vurderede daværende formand for Venstre og netop afgået statsminister Lars Løkke Rasmussen, at en blå regering kun kunne komme igen ved at samarbejde med De Radikale. Og han var i kontakt med De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, efter valget i 2019.

Det skriver han i sin bog "Om de fleste og det meste", der mandag udkommer på Politikens Forlag.

- Nye folk kan have et andet syn på de ting, men jeg betragtede det som en umulig opgave at berede vejen for Venstres genindtagelse af Statsministeriet ved at basere sig snævert på blå blok, skriver Lars Løkke Rasmussen og fortsætter:

- Den er for fragmenteret, den politiske fællesmængde er for let, og der er udsigt til for meget stemmespild.

Vurderingen kom, efter at Lars Løkke Rasmussen fra 2015 til 2019 som statsminister havde baseret sin regering på Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance. De to sidstnævnte som del af regeringen siden slutningen af 2016.

Det satte ifølge Lars Løkke Rasmussen tanker om et samarbejde over midten i gang allerede før valget. Det kunne han dog ikke sige højt.

- Anders Samuelsens (tidligere formand for Liberal Alliance, red.) træklatring i efteråret 2016 og Kristian Thulesen Dahls "vi-venter-lige-og-ser-og-forbeholder-os-ret-til-sidste-øjeblikskrav-strategi" red mig som en mare, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Om vælgernes dom ved valget i 2019 skriver han:

- De dømte næsten Liberal Alliance ude og gav Dansk Folkeparti den største vælgerlussing i nyere politisk historie for henholdsvis dilettanteri og en kombination af manglende tagen ansvar og populistisk spillen på alle heste.

De erfaringer får ham til at skrive om sine overvejelser:

- Enten må De Radikale trækkes over, så de bliver en integreret del af et ikkesocialistisk parlamentarisk grundlag bag en Venstre-statsminister, eller også må der med deres aktive eller passive deltagelse bygges en bro hen over midten.

Sker det ikke, spår Lars Løkke Rasmussen, at der ikke kommer en blå regering inden for en overskuelig fremtid.

- Alternativt kommer der til at gå mange år, før der kommer andre Venstre-folk i ministerbilerne end nogle af de chauffører, jeg ved stemmer på os, skriver Lars Løkke Rasmussen.

Venstres nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, lagde ved partiets sommergruppemøde tidligere i august afstand til De Radikale og afviste tanker om et regeringssamarbejde.

- Radikale Venstre og Venstre står for langt fra hinanden, særligt på udlændingepolitikken, sagde han og lukkede dermed døren for et regeringssamarbejde med De Radikale.

