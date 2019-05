»Jeg blev bare ramt af, at det eksempel, der kom her i aften, én-til-én matcher det, min egen søn på snart 30 år står midt i.«

Sådan sagde en åbenhjertig og ligefrem statsminister efter søndagens intense tv-duel med Mette Frederiksen (S).

Lars Løkke Rasmussens (V) svigerdatter fra USA må forlade Danmark imod egen vilje på grund af stramme regler for udlændinges ophold herhjemme, afslørede han allerede under debatten på TV 2.

»Jeg har en søn på 29 år, der er i præcis den samme situation som dig. Præcis,« sagde Løkke, da han fik et spørgsmål fra salen, og fortsatte:

»Med en kæreste, der er langt fra at fylde 24 år, som bliver bachelor på Harvard University lige om lidt, der er i Danmark for at tage noget af sin uddannelse, og som skal rejse i slutningen af måneden, fordi hun ikke kan få lov til at være her. Det, synes jeg, er helt skævt. Det synes jeg.«

Han slog samtidig fast, hvordan det er politikernes dilemma at lave regler, der gælder for alle, men som i nogle tilfælde kan ramme skævt og dermed ikke efter hensigten.

Det var 25-årige danske Martin fra salen i Odense, der udløste den personlige beretning fra statsministeren. Han fortalte under debatten, at han ikke kan bo sammen med sin 22-årige amerikanske hustru i Danmark. Selv om hun læser dansk på universitetet i USA.

Det er den såkaldte 24-års-regel, der forhindrer parret i at bo sammen i Danmark.

Da tv-duellen var slut, uddybede Lars Løkke Rasmussen sin egen familiesituation med et kraftigt svirp med halen:

»Jeg står fuldstændig på mål for, at vi fører en stram udlændingepolitik. Fuldstændig på mål for 24-års-reglen. Fuldstændig på mål for det hele, men jeg kan ikke forstå, at Socialdemokratiet sammen med Dansk Folkeparti har blokeret os i hele den her valgperiode med noget hele det danske erhvervsliv skriger på, nemlig, at vi gerne vil have dygtig, udenlandsk arbejdskraft.«

»Det er da underligt, at vi lever i et land, hvor der ikke er plads til hende (Løkkes svigerdatter, red.).«

Under debatten på TV 2, hvor Løkke fik tilkæmpet sig mest taletid, erkendte Mette Frederiksen, at 24-års-reglen kan have en ’pris’, men afviste lempelser. Hvem, der ifølge B.T.s politiske kommentator løb med sejren i den første direkte duel mellem de to statsministerkandidater, kan du læse i artiklen her.