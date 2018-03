Lars Løkke Rasmussen (V) skal under ministeransvar svare på en række nye spørgsmål om Løkkefonden fra Socialdemokratiet, når der onsdag 28. marts er spørgetid i Folketinget.

Det siger Simon Kollerup (S) på baggrund af en ny sag, der sår tvivl om Lars Løkke Rasmussens hidtidige forklaring om, at man ikke kan købe sig til statsministerens tid via den omdiskuterede fond, Løkkefonden.

»De nye oplysninger sår grundlæggende tvivl om statsministerens forklaring og rejser endnu engang spørgsmålet, om man kan bruge Løkkefonden til at købe sig til statsministerens tid og opmærksomhed, som alt andet lige må betragtes som meget værdifuldt,« mener Simon Kollerup.

Torsdag skrev BT, at den tidligere børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune Pia Allerslev (V) købte konsulentydelser hos Løkkefonden til at starte projektet KøbenhavnerAkademiet, forud for at Lars Løkke Rasmussen i sin egenskab af statsminister sagde ja til at deltage i en ceremoni på rådhuset om selvsamme projekt.

Det strider ifølge eksperter imod, hvad Lars Løkke Rasmussen tidligere har forklaret om sin tilknytning til Løkkefonden.

Efter at være kommet i politisk stormvejr på grund af sine møder med storfiskere, der havde doneret penge til Løkkefonden, understregede statsministeren på et samråd i januar, at der er en klar skillelinje mellem Løkke som privatperson og statsminister, når det gælder Løkkefonden. Og at man ikke kan købe sig adgang til ham gennem Løkkefonden.

»Når statsministeren forsøger at være privatperson i relationer til Løkkefonden, men så optræder som Danmarks statsminister hos en kunde, der har købt ydelser hos Løkkefonden, så står det i skærende kontrast til det, han tidligere har forklaret. Det er enormt utroværdigt. Derfor vil vi have en forklaring på Løkkes dobbeltrolle,« siger Simon Kollerup og tilføjer:

»Desuden vil vi også have svar på, om han har optrådt som statsminister i andre sammenhænge, hvor folk enten har doneret penge eller har købt ydelser hos Løkkefonden.«

Københavns Kommune har siden 2015 betalt Løkkefonden over 850.000 kroner for udgifter i forbindelse med KøbenhavnerAkademiet, hvor elever fra 13 københavnske folkeskoler kan få intensive læreringsforløb.

Det viser fakturaer, som BT har fået aktindsigt i. Beløbet er dog reelt større, da Løkkefonden har bedt kommunen om at hemmeligholde priserne på en række fakturaer.

Løkkefonden blev hyret af Københavns Kommune på venstreborgmesteren Pia Allerslevs initiativ, da Lars Løkke Rasmussen var formand for fonden i 2014.

Efter projektet kom op at stå i københavnske folkeskoler, inviterede Pia Allerslev statsministeren til at uddele diplomer til elever ved en ceremoni på Københavns Rådhus. På kommunens hjemmeside blev det offentliggjort, at statsminister Lars Løkke Rasmussen ville holde tale.

I dag er Løkkes hustru formand for Løkkefondens bestyrelse. Lars Løkke har ikke svaret på BTs spørgsmål om sagen.

Venstreborgmester Pia Allerslev skrev i august 2016 et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og inviterede ham til at deltage ved et arrangement på rådhuset i forbindelse med projektet KøbenhavnerAkademiet, som kommunen betalte Løkkefonden for at udvikle. Venstreborgmester Pia Allerslev skrev i august 2016 et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen og inviterede ham til at deltage ved et arrangement på rådhuset i forbindelse med projektet KøbenhavnerAkademiet, som kommunen betalte Løkkefonden for at udvikle.

