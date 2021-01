- Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid, skriver Løkke på Facebook.

Den tidligere statsminister tidligere partiformand Lars Løkke Rasmussen (V) har meldt sig ud af Venstre. Det skriver han på Facebook.

- Med lyst og mod til at møde den ny verden, der står foran os, men naturligvis også iblandt vemod, har jeg her til nytår besluttet at sætte mig selv fri og melde mig ud af Venstre efter 40 års medlemskab, skriver han.

Lars Løkke Rasmussen tilføjer, at det ikke har været nogen let beslutning.

Han siger dog, at de seneste dages konflikt i Venstre omkring den afgåede næstformand Inger Støjberg (V) har fået ham til at beslutte sig endeligt.

- Det har ikke været nogen let beslutning, men den er modnedes over tid - og de seneste dage har gjort mig sikker i min sag.

- Jeg troede ellers, det var en engangsforeteelse, at medlemsdemokratiet i Venstre blev kortsluttet af partiets forretningsudvalg, skriver Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/