Han har været tema for en lang række bøger. Senest en særdeles opsigtsvækkende én af slagsen midt under valgkampen.

Men nu tyder meget på, at Lars Løkke selv vil føre pennen.

Det indikerer han søndag på sin Instagram-profil.

»Bruger nogle dage i Sverige på at få hul på en bog, jeg længe har haft i tankerne. God søndag,« er den korte besked til hans mange følgere på det sociale medie.

Mange følgere tolker beskeden således, at den forhenværende statsminister med opslaget annoncerer, at han er gået i gang med at skrive en bog, selvom det også kan forstås sådan, at Løkke 'blot' er gået i gang med at læse en bog.

Igennem et langt liv i toppen af dansk politik har Lars Løkke været genstand for flere portræt og samtalebøger. Blandt andre har B.T.-journalisterne Andreas Karker og Thomas Nørmark Krog skrevet biografien 'LLR'. Løkke tog store dele af Danmark - og sit eget parti Venstre - fuldstændig på sengen i forbindelse med offentliggørelsen af samtalebogen 'Befrielsens øjeblik' midt under valgkampen.

I bogen bekræftede den daværende statsminister således, at han godt kunne forestille sig et regeringssamarbejdde med Socialdemokratiet - det parti Venstre på daværende tidspunkt lå og kæmpede mod om magten efter valget.

På pressekonferencen, hvor bogen blev præsenteret gentog Lars Løkke Rasmussen sin pointe.

Det var med til at få uroen til at ulme i Venstre.

En uro som efter valget brød ud i lys lue og endte med at koste Lars Løkke Rasmussen formandsposten i partiet under dramatiske omstændigheder den 31. august.

Lørdag i denne uge blev Jakob Ellemann-Jensen valgt som hans afløser.

Bogskriveriet i Sverige er ikke det eneste nye projekt, Lars Løkke Rasmussen har kastet sig over, siden han har skiftet formandsposten i Venstre ud med tilværelsen som menigt Folketingsmedlem.

»Jeg har hjulpet Sólrun i gang med en livslang drøm, hun har haft om at lave grupperejser til Færøerne,« siger Lars Løkke Rasmussen til DR1.

Sólrun Løkke Rasmussen skal til oktober være værtinde og guide på en rejse til Færøerne med rejseselskabet Make Travel.

Lars Løkke Rasmussen selv skal også med på rejsen, og for 13.990 kroner kan man over fire dage blandt andet høre den tidligere statsminister fortælle om sin passion for Færøerne og deltage i den traditionelle slagtning af får.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Lars Løkke Rasmussen.