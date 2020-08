Der går en mand i Nyhavn.

Nogle dage er han afslappet klædt og lufter hunde. Andre dage er han i hvid skjorte med en travl kalender.

Han leder efter en vej, men den er svær at finde. Videre eller tilbage.

Selv formulerer han det sådan i sin nye bog: 'Enten må jeg acceptere, at den politiske dør er lukket bag mig. Eller også må jeg snurre rundt på hælene og slå den ind igen.'

Lars Løkke Rasmussen flyttede til Nyhavn i 2012. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Vis mere Lars Løkke Rasmussen flyttede til Nyhavn i 2012. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Lars Løkke Rasmussen har skrevet en bog, der udkommer på årsdagen for det Hovedbestyrelsesmøde, der afsatte ham som formand. Bogen handler ikke kun om dramaet og magtkampen i Venstre, men selvfølgelig er det med, for det var ikke noget, han selv valgte. For første gang i sin politiske karriere gav han op og undlod at kæmpe for sit politiske liv. Han tror i dag, et år efter, at han kunne have vundet stemningen over på sin side og dermed overlevet som formand.

»Jeg er enormt ærekær. Jeg tror, at jeg har det fra min mor, der er bornholmer med meget temperament. Aldrig giv op. Der må være en løsning. Altså, hvor er muligheden. Sådan har jeg altid tænkt. Det tænkte jeg også op til mødet i Brejning. Og jeg var sådan fifty-fifty. Skal jeg gå den ene eller den anden vej, men valgte til sidst at sige nej. Lad det fare, det kommer med for stor en pris.«

Lars Løkke ankommer senere end alle andre til hovedbestyrelsesmødet – selv efter Løkke-normer er det sent. Han vil være sikker på, at alle sidder ned, når han åbner mødet. I bogen udgiver han et direkte båndudskrift af en del af mødet, som han optog på sin mobiltelefon. Han vil dokumentere faldet. Claus Hjort Frederiksen forsøger med en sidste opsang. Forgæves. Løkke lukker selv mødet, bliver klappet ud og skynder sig ud i sin ventende bil.

'Lad os komme afsted. Nu, nu, nu.'

Alle følger faldet. Alle medier dækker det. Alle ville have hans kommentar. Alligevel lykkes det ham at slippe ubemærket væk. Han taster Hotel Koldingfjord ind på sin GPS, da Solrun fortæller, at lejligheden i Nyhavn er omringet af sendevogne. Solrun ved instinktivt, at sårene skal slikkes, og hun samler hele familien.

Hans stolthed har lidt et knæk, og for en ærekær mand er det en voldsom smerte. Solrun og børnene Bergur, Lisa og Simun, der alle er voksne, kører straks til Kolding. Han skriver selv i bogen, at han er i risiko for at gå i opløsning.

Hvad kunne de gøre for dig?

»De kunne sådan set bare være der. Det handler om at være der. Det er jeg meget taknemmelig for. Hvis der gennem tiderne har været afstemninger i familien, om jeg skulle fortsætte i politik, var jeg nok blevet stemt ud med 3-2. Det er meget rørende, at mine piger, Solrun og Lisa, der ubetinget har slået sig mest på min position, og som tidligere gerne havde set mig forlade politik, var der, da det allermest gjaldt.«

Var du bange for at få en depression?

»Ja, det var jeg sådan set. Jeg er i dag selv overrasket over, hvor godt jeg i øvrigt tog det. Jeg var meget opmærksom og tænkte, at lige om lidt kommer der en hammer: 'Nu bliver du slået ned og kravler ned under en dyne', men det gjorde jeg ikke.«

Lars Løkke Rasmussen og Solrun indleder dagen efter en længere rejse, der først fører dem til deres gård i Sverige og derefter fortsætter tolv uger i Spanien 'uden for første gang at have nogen skarp deadline', som han selv formulerer det.

Rejsen videre er indledt.

Lars Løkke Rasmussen bor i Nyhavn og udkommer med sin nye bog mandag 31. august. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Vis mere Lars Løkke Rasmussen bor i Nyhavn og udkommer med sin nye bog mandag 31. august. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

»Jeg har drejet ler i en kælder i et år«

Lars Løkke Rasmussen lancerede sig selv som 'Lille Lars fra Græsted' på sit første formandsmøde i 2009. En formulering, han senere fortrød, men ellers er han ikke en mand, der ser sig tilbage.

Græsted og kernefamilien Rasmussen er et afgørende omdrejningspunkt. Historien om Lars Løkke Rasmussen er også historien om Danmarks velfærdsudvikling. Forældrene flytter fra lejligheden i Vejle til parcelhus, bil og formandskab i det lokale vandværk. Familien er energisk, og alle deltager naturligt i byens foreningsliv. Familien Rasmussens historie er en 'opstigningshistorie' til middelklassen.

»Min verden var Græsted. Helsinge lå otte kilometer væk, det var en lørdagsting. Hillerød, det var til jul, og når man kom til Gilleleje, var man lidt stigmatiseret. Man var nødt til at gå i flok, når man kom fra Græsted. Det var min verden, jeg romantiserer det ikke, men lokalsamfundet og mine forældre har formet mig.«

Det var særligt Lars Løkkes Rasmussens mor, der fra hjemmet inspirerede og stillede krav til unge Lars. Han blev familiens første student og fik senere en juridisk embedseksamen.

»Specielt min mor betyder meget, for hun var pudsig. Ikke fordi hun pressede mig til, at jeg skulle 'blive til noget', men mere, at du skal udleve dine ambitioner. Jeg prøvede alt som barn fra trompet til skak, fra badminton til spejder. Hendes eneste krav var, at når man begyndte på noget, skulle man gøre det færdigt. Jeg har drejet ler i en kælder i et helt år, selv om jeg mistede interessen efter en gang. Sådan var det.«

Det er også i Græsted, han melder sig ind i Venstre og tager hele turen fra medlem til minister, fra amtsborgmester til statsminister. Det er i Græsted, han møder færøske Solrun, og de stifter familie i en forholdsvis ung alder. Hun er 20, og han er 25 år. Han er, som andre forældre, stolt af sine børn. »Meget, meget stolt,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen og familien er nært knyttede. Her ved Lars Løkkes 50-års fødselsdag i 2014. Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix/arkiv Vis mere Lars Løkke Rasmussen og familien er nært knyttede. Her ved Lars Løkkes 50-års fødselsdag i 2014. Foto: Jens Dresling/Politiken/Ritzau Scanpix/arkiv

»Mine børn er ekstremt forskellige. Vi er meget tætte, skønt de har slået sig på min karriere, specielt min datter. Der er blevet råbt ad hende, og de har alle været udsat for oplevelser, som de først senere har fortalt mig, fordi de ikke ville bekymre mig. Som 'min far siger at din far stjæler'. Børn er enormt loyale. Mine børn står i dag stærkt på deres egne ben, det er jeg ret stolt over.«

Familien er det åbenlyse anker for den tidligere statsminister, der ifølge ham selv ikke har det store netværk.

»Jeg har altid haft det sådan – mosle-mosle«

Lars Løkke Rasmussen er en af de mest betydende politikere i sin generation. Som sundhedsminister, finansminister og statsminister har han formet det Danmark, vi kender i dag. Han har den afgørende hånd, da strukturreformen ændrede det kommunale landskab, og han ændrede sundhedsvæsenet med frit valg og kræftpakker. Tilbagetrækningsreformen fra 2011 skaber et historisk stort økonomisk råderum, og han slår efterlønnen ihjel med nytårstalen i 2010.

Lasr Løkke Rasmussen tager imod de øvrige nulevende statsministre på Marienborg i 2016. Foto: Morten Albek Vis mere Lasr Løkke Rasmussen tager imod de øvrige nulevende statsministre på Marienborg i 2016. Foto: Morten Albek

Lars Løkke griner meget, men han er også en mand, man slår sig på. Han har temperament, og han deler vandene. Han vedkender, at han er en slags enspænder og indimellem glemmer at få alle med. Det har kostet. Når man er regeringsleder, vil man uvægerligt svigte nogen, når man sætter ministerholdet. Løkke siger selv, at han har forsøgt at være 'tro mod projektet' og se bort fra, hvem der er loyale, og hvem der er illoyale støtter. Det kræver en vis kynisme, som han vedkender sig, og der er ikke meget, han fortryder.

»Der er koldt på toppen. Du kan jo heller ikke være sportsdirektør i en superligaklub og sige, at nu sammensætter vi holdet efter, hvordan stemningen var på sommerudflugten. Hvis jeg skal være selvkritisk, har jeg nok været for dårlig til at vende rundt og sige »jeg er ked af, at jeg gjorde det her. Men lad mig lige forklare.« Der er sket noget i politik, de unge er mere målbevidste og vil have styringssignaler. Jeg er nok for gammeldags, men det er svært at lave udviklingssamtaler i politik.«

Der har været en del at forklare, både i forhold til sit eget parti, men også i forhold til offentligheden. Lars Løkke Rasmussen har sine skandaler at forholde sig til. Bilag, der hobede sig op, for mange flyrejser på første klasse for den koreanske organisation GGGI og indkøb af tøj, sko og underbukser på partiet Venstres regning. Han er forsøgt væltet af sine egne, og han har forklaret sig på timelange pressemøder, hvor han gik offentlig bodsgang. Hver gang er han kommet tilbage. Aldrig give op. Der må være en vej.

»Jeg er ikke et konkurrencemenneske, fordi der er ikke nogen disciplin, jeg behersker. Jeg cyklede engang med Ole Ritter og den gamle verdensmester Jørgen Emil Hansen. Han sagde til mig: »Du har masser af kampkraft, Lars, men du gør det helt forkert. Du spurter op ad bakkerne og bruger alle dine kræfter. Det er helt forkert. Cykling handler om at komme lettest op på toppen, så kan man give den gas nedad.« Men jeg har altid haft det sådan mosle-mosle.«

Når man går i Nyhavn, bliver Lars Løkke ofte afbrudt af folk, der vil hilse på. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Vis mere Når man går i Nyhavn, bliver Lars Løkke ofte afbrudt af folk, der vil hilse på. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

»Skal du have en fadbamse, Lars?«

Når man går en tur i Nyhavn med Lars Løkke, hvor han bor på ottende år, bliver man ofte afbrudt. Der er folk, der skal hilse på ham, der er studerende, der skal tage selfiebilleder, men der er også folk, der råber: »Skal du have en fadbamse, Lars?«

»Det er den bås, jeg er puttet i. Jeg drikker stort set aldrig øl, jeg er ikke en ølmand. Jeg drikker vin, men jeg er blevet 'fadøls-Lars', og det kan jeg ikke ændre på. Som jeg skriver i bogen, er der visse opgaver, der er så store, at det skal man ikke kaste sig ud i. Jeg kan leve med mig selv, og jeg kan se mig selv i øjnene, det må være det afgørende.«

Lars Løkke Rasmussen er rastløs, men i godt humør. Han skal snart beslutte retningen for det videre liv. Det er ikke enkelt, for han kender ikke andet end politik, og han savner helt klart manegens savsmuld. Politik er den disciplin, han mestrer. Hele sit voksne liv, siden sit syttende år, har han brugt døgnets timer på at være politiker. Hvordan kommer han videre? Bogen skulle give afklaring, men det gør den ikke. Hans eget parti er i fuld gang med at skrive ham ud af ligningen, så hvis han 'snurrer rundt på hælene og sparker døren ind til politik igen', er det med sit eget parti.

Studerende ønsker at få selfiebillede med Lars Løkke Rasmussen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen Vis mere Studerende ønsker at få selfiebillede med Lars Løkke Rasmussen. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Lars Løkke Rasmussen er stadig politiker og medlem af Folketinget. Kun han ved, hvad der sker.