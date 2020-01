Lars Løkke Rasmussen får fra 15. april nyt job.

Her indtræder han nemlig som rådgiver ved advokathuset Gorrissen Federspiel. Det skriver Børsen.

Han skal dog ikke være rådgiver på fuldtid.

Der er nemlig indgået en aftale om en såkaldt deltidstilknytning, og den mangeårige politiker agter derfor at fortsætte i dansk politik for Venstre.

Til Børsen fortæller den tidligere statsminister, at han glæder sig til at starte hos Gorrissen Federspiel, og i en pressemeddelelse sendt ud af virksomheden uddyber han:

»Hele mit voksne liv har centreret sig om udviklingen af det danske samfund og Danmarks rolle i verden.«

»Det glæder mig meget, at jeg nu kan bruge den viden og de kompetencer, som jeg har opbygget, til at rådgive store danske og internationale virksomheder i at tage kloge beslutninger for dem og for det samfund, som de er en del af.«

Han understreger overfor Børsen, at hans kommende ansættelse ikke skal ses som et tegn på, at han er på vej ud af politik.

Han vil nemlig fortsat bestride sin nuværende post i Det Udenrigspolitiske Nævn.

Og når der bliver udskrevet folketingsvalg næste gang, planlægger Lars Løkke Rasmussen da også, at han vil være at finde på stemmesedlerne.

Det er da også netop Lars Løkke Rasmussens erfaring som politiker - og særligt statsminister - der gør ham interessant, mener Martin André Dittmer, managing partner i Gorrissen Federspiel til Børsen.

I føromtalte pressemeddelelse udtaler han:

»Dygtige advokater er trusted advisors. Vi kender vores klienters forretning og vi skal forstå, hvordan den omkringliggende kontekst påvirker dem.«

»Det gælder også den samfundspolitiske og ikke mindst geopolitiske kontekst – og her ser vi Lars Løkke Rasmussen bidrage med en indsigt i danske samfundsforhold og et udsyn i verden, der er med til at styrke os som advokatfirma.«

Gorrissen Federspiel er blandt Danmarks største advokatfirmaer og rådgiver virksomheder, fonde og offentlige myndigheder inden for alle grene af erhvervsjuraen.

Lars Løkke Rasmussen er i øvrigt ikke helt uden kendskab til juraen. Han har nemlig en kandidatgrad i faget fra Københavns Universitet.