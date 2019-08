Lars Løkke Rasmussen smed i dag en bombe i dansk politik, da han forlod posten som formand for Venstre.

Siden er reaktionerne strømmet ind fra venner og fjender - og nu kommer hovedpersonen så også på banen.

Men det er ikke med en lang politisk udredning eller kommentar til situationen i Venstre.

I stedet har Lars Løkke Rasmussen på Instagram lagt et billede op af sig selv og familien i noget, der ligner festligt lag.

Vis dette opslag på Instagram Noget er vigtigere end andet: Familien er samlet. Hav en dejlig lørdag aften. (og politik går jo stille og roligt ud på at sikre, at alle danske familier kan have en god lørdag aften - det er ikke er ideologisk projekt - det er sund fornuft!) Et opslag delt af Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) den 31. Aug, 2019 kl. 12.19 PDT

Til billedet skriver Danmarks forhenværende statsminister:

'Noget er vigtigere end andet: Familien er samlet. Hav en dejlig lørdag aften', skriver Lars Løkke Rasmussen, og fortsætter:

'(Og politik går jo stille og roligt ud på at sikre, at alle danske familier kan have en god lørdag aften - det er ikke et ideologisk projekt - det er sund fornuft)'.

På billedet ses blandt andre Lars Løkke Rasmussens datter og hans hustru, Solrun.