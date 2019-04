Der er kun én, der ved, hvornår vi igen skal til stemmeurnerne. Nej, faktisk er der hele to mennesker, der lige nu er klar over, hvornår vi får folketingsvalg i Danmark.

Den ene er naturligvis statsminister Lars Løkke Rasmussen, og den anden er ingen ringere end hans hustru Sólrun.

Det afslørede Løkke selv, da han optrådte i det norsk-svenske talkshow Skavlan.

»Sólrun ved det også. Måske vidste hun det før mig. Jeg ved det ikke. Jeg har talt med hende om det. Hun ved alt,« sagde statsministeren til værten Fredrik Skavlan.

Hele Skavlans interview med Lars Løkke Rasmussen bliver vist lørdag aften klokken 22.20 på norsk TV 2, der er ejet af den danske mediekoncern Egmont.

I interviewet betroede Løkke også Skavlan, at hans færøske hustru ikke er sådan at imponere.

»Ja, jeg har ikke fundet ud af endnu, hvordan man gør det. Hun er overhovedet ikke let at imponere. Hun er færing. Hun er fuldstændig ligeglad med alt glimmer,« sagde han.

Løkke skyndte sig dog at understrege, at hans livsledsager ikke desto mindre er hans største støtte:

Løkke med sin færøske hustru, Sólrun, som efter hans udsagn er fuldstændig ligeglad med al den 'glimmer', der følger med tilværelsen som statsministerfrue. (Arkivfoto) Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg plejer at sige, at Sólrun holder mig nede, når jeg er oppe, og oppe når jeg er nede. Hun er der altid for mig.«

At vores førstedame måske ikke altid har været vild med livet i spotlight mere end antydede Løkke selv, da Skavlan ville vide, om hans hustru er bange for, at hun måske snart ikke længere er gift med en statsminister.

»Nej, jeg tror i virkeligheden ... Nu skal jeg jo passe på, hun ikke kommer til at indgå i en kampagne for oppositionen, men jeg tror mere, hun er bange for, at jeg vinder - against all odds,« lød det med et skævt smil fra Lars Løkke Rasmussen.

I det hele taget var det en afslappet Løkke, der fortalte om alt lige fra sine forældre over de omkostninger, livet som toppolitiker har haft for hans familie til forskellen på de nordiske landes indvandrerpolitik.

Løkke talte både om sin hustrus syn på livet i politik, den kommende valgdato og hans infight med den amerikanske præsident Donald Trump. Foto: Norsk TV2

Et særligt intenst øjeblik i interviewet opstod, da Skavlan bad Løkke fortælle om sit møde med den amerikanske præsident.

Statsministeren fortalte, at han blev provokeret, da Trump i Nato blev ved med at brøle: 'I skylder! I skylder!'.

En bemærkning, der henviser til, at de europæiske landes økonomiske bidrag til Nato - efter amerikanernes mening - er for lavt.

»Jeg blev meget berørt af det, for vi har haft 43 danske soldater, der er døde i Afghanistan. Og så opleve en amerikansk præsident, der bare sidder og siger: 'I skylder! I skylder!' Det kunne jeg simpelthen ikke have inde i min krop,« sagde Løkke.

Løkke fortalte, hvordan han måtte tiltale præsidenten med tre gange 'Donald!, 'Donald!', 'Donald!', før han havde Trumps fulde opmærksomhed.

»I min første tid som statsminister skrev jeg kondolencebreve til forældre eller kærester, der havde mistet deres nærmeste i Afghanistan. Så vil jeg simpelthen ikke acceptere en amerikansk præsident ... det vil jeg ikke ... der degenererer det her til et spørgsmål om penge. Det var det, jeg sagde til ham,« forklarede en tydeligt berørt Lars Løkke.

»Hvad svarede han?« ville Skavlan vide:

»'You made a good point!' Og det synes jeg også, jeg gjorde.«