Man er nødt til at lægge sig ud med den amerikanske præsident Donald Trump, for det er det eneste, han har respekt for.

Sådan lød det fra den tidligere danske statsminister Lars Løkke Rasmussen, da han fredag aften medvirkede i DR-programmet 'Makulator.'

Her faldt snakken nemlig på Donalds Trump og USA's interesse for at købe Grønland og ikke mindst den forholdsvis kontante reaktion, der kom fra Danmarks nuværende statsminister Mette Frederiksen (S) i dagene efter, hvor hun kaldte tanken om et salg af Grønland for »absurd.«

Et ordvalg, der straks fik Donald Trump til at reagere i skarpe vendinger mod Danmark og Mette Frederiksen.

Men det er ifølge Lars Løkke Rasmussen ikke usædvanligt, at en dansk statsminister lægger sig sådan ud med en amerikansk præsident.

»Det har jeg selv gjort på to lukkede NATO-møder. Det er man nødt til med ham, for han har ikke respekt for andet. Man er nødt til at sætte en fod ned,« siger Lars Løkke Rasmussen i 'Makulator,' og tilføjer, at han i øvrigt ville have reageret på samme måde som Mette Frederiksen.

Mette Frederiksens klare afvisning medførte efterfølgende, at Donald Trump aflyste sit ellers planlagte besøg til Danmark 2. og 3. september.

'Danmark er et meget særligt land med en fantastisk befolkning, men på baggrund af statsminister Mette Frederiksens kommentarer om, at hun ikke har nogen interesse i at diskutere et køb af Grønland, vil jeg udsætte vores møde, der er planlagt til om to uger, til et andet tidspunkt,' skrev Donald Trump i et Tweet.