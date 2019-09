Hvordan ser karriereplanen ud, når den seneste linje på cv’et læser 'Venstres formand'?

Den er ikke enkel og formentlig ikke færdigskrevet. Til gengæld spænder den bredt fra slagtning af får på Færøerne, teaterbesøg og politik i Venstre.

Lars Løkke Rasmussen er nemlig ikke på vej med et nyt parti, som der ellers er blevet spekuleret flittigt i. Det slog han i går fast i to lange interviews i bedste sendetid på DR og TV 2.

Hvad den tidligere formand egentlig skal foretage sig i Venstre, står ikke fuldstændig klart, og der er ikke noget, som tyder på, at Løkke har kurs mod en international toppost som forgængeren Anders Fogh Rasmussen.

Selv om Lars Løkke Rasmussen bruger tid på bogturne og en rejse til Færøerne med sin kone, så er han ikke færdig med politik. Langt fra. »Jeg er valgt til folketinget, der er mere end 40.000, der har stemt på mig. Jeg skylder dem at passe mit arbejde med respekt for, at Venstre får en ny formand og en ny ledelse,« sagde han i 21 Søndag.

Men selv om Lars Løkke fortsætter sit politiske virke og formentlig også er at finde på stemmesedlen om fire år, så giver tilværelsen som menigt folketingsmedlem mulighed for at finde tid til nye projekter og nye indtægtskilder.

»Jeg har hjulpet Sólrun i gang med en livslang drøm, hun har haft om at lave grupperejser til Færøerne,« fortalte Lars Løkke Rasmussen på DR1.

Sólrun Løkke Rasmussen skal til oktober være værtinde og guide på en rejse til Færøerne med rejseselskabet Make Travel.

Lars Løkke Rasmussen selv skal også med på rejsen, og for 13.990 kroner kan man over fire dage blandt andet høre den tidligere statsminister fortælle om sin passion for Færøerne og deltage i den traditionelle slagtning af får.

Til efteråret kan danskerne komme med Sólrun og Lars Løkke Rasmussen til Færøerne. For Sölrun har det været en mangeårig drøm at arrangere guidede ture til Færøerne, fortalte Lars Løkke Rasmussen i går til DR. En drøm, han har haft tid til at hjælpe hende med at realisere, efter han er stoppet som formand for Venstre.

'Som jeg fortalte i går, har Sólrun i lang tid haft lyst til 'gå selvstændig' og bl.a. arrangere rejser til Færøerne, som vi begge holder så meget af.'

'Det har ikke rigtigt kunne passe ind i vores arbejdsliv, men nu er det nye tider ...' skriver den tidligere statsminister selv på Facebook mandag.

'Og når hun (Solrun) gør noget, gør hun det effektivt.'

'Den første rejse er allerede den 4. oktober,' konstaterer Lars Løkke.

Eftervederlag Lars Løkke Rasmussen er medlem af Folketinget for Venstre. Han modtager efter sin tid som statsminister statsministervederlag, der supplerer hans Folketingsløn til samme niveau som en statsministerløn - 1,6 millioner kroner årligt - i to år. Kilde: Ritzau

Stifter af Make Travel, Kent Lindquist Christensen, fortæller til B.T., at han er begejstret for samarbejdet med Sólrun Løkke Rasmussen, der har været undervejs i nogle år.

»Vi har haft kontakt gennem en længere periode, hvor vi har snakket om muligheden for et samarbejde, så det er ikke noget, som er opstået i kølvandet på alt det, der er foregået,« siger han med henvisning til formandsopgøret i Venstre.

Indtil videre har Make Travel arrangeret en tur med Sólrun Løkke Rasmussen som guide i oktober. Går det godt, vil Make Travel hellere end gerne fortsætte samarbejdet, fortæller Kent Lindquist Christensen.

»Alle danskere har et perifert forhold til Færøerne, og derfor er det en fantastisk mulighed, når en person som Sólrun Løkke Rasmussen, som de fleste danskere kender og kan relatere til, kan bidrage til at udvide kendskabet og interessen for Færøerne,« siger han.

Lars Løkke Rasmussen skal fortælle om sin passion for Færøerne på den pakkerejse dertil, som hans kone Sólrun skal være værtinde for og guide på.

Udover at støtte sin hustrus drøm om at vise danskerne Færøerne, tager Lars Løkke Rasmussen til efteråret hul på en bogturné, hvor man for 289 kroner kan overvære Lars Løkke Rasmussen i samtale med Kirsten Jakobsen, der er forfatter til parrets samtalebog. Tikko Danmark, der arrangerer bogturneen, oplyser til B.T., at der allerede er rift om billetterne.

Efteråret byder dermed på flere indtægter for parret end den månedsløn på 56.494 kroner, som Lars Løkke Rasmussen får som medlem af Folketinget.

Den 9. september oprettede han og Sólrun Løkke Rasmussen et nyt holdingselskab med navnet Sollar Holding, og netop den type selskaber er ideelt, hvis man som parret har indtægtskilder fra forskellige typer virksomheder.

»Et holdingselskab er et selskab, der ikke i sig selv laver noget, men som ejer kapitalandele i andre selskaber, typisk i såkaldte driftsselskaber. Et holdingselskab er dermed meget velegnet til at drive flere virksomheder,« forklarer Peter Stakemann, advokat og partner i Advokatformaet Stakemann, der specialiserer sig i selskabsret​