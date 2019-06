Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) var mandag formiddag tæt på at blive ramt af en nedfalden tagsten, da han blev interviewet foran Nationalmuseet i København.

Midt i interviewet faldt tagstenen ned fra cirka 12 meters højde.

Det skriver TV 2.

Politiet har nu afspærret området, mens man undersøger, hvad der skete i situationen.

Også Nationalmuseet har iværksat deres egen undersøgelse.

»Vi har spærret af om tagfladen, så man stadig kan komme ind og besøge museet. Og vores bygningsfolk er i gang med at undersøge, hvordan den her tagsten rev sig løs,« oplyser kommunikationschef Jacob Frische.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen var tydeligt rystet efter oplevelsen.



»Jeg tror da, vi fik et chok alle sammen. Men heldigvis fik jeg ikke en tagsten i hovedet. Nu har vi så meget styr på det, at vi godt ved, hvad der skal ske i Venstre, hvis jeg havde fået en tagsten i hovedet,« siger han til TV 2, efter han har sundet sig.

Efter tagstenen faldt ned omkring en meter fra ham, blev han ført i sikkerhed af sine PET-folk.



Til TV 2 forklarer han videre, at han da nåede at tænke over, hvor galt det kunne være gået, og at det for ham er en lille påmindelse om, at man ikke 'skal tage nogen ting for givet her i livet'.

Statsministeren blev heldigvis ikke ramt af tagstenen, men han har faktisk tidligere talt om netop at få en tagsten i hovedet i forbindelse med et interview om Venstres næste formand.

»Det ligger i næstformandsrollen i Venstre, at man skal være klar, hvis jeg får en tagsten i hovedet, når jeg går tilbage til Christiansborg. Det vil jeg prøve at undgå. Og jeg vil prøve at undgå alle mulige tagsten, og så vil det være et spørgsmål, som der skal tages stilling til om rigtigt, rigtigt - rigtigt, rigtigt mange år,« sagde Lars Løkke Rasmussen i et interview i 2014.