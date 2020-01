Den tidligere Venstre statsminister Lars Løkke Rasmussen kunne onsdag melde ud, at han har fået nyt job som rådgiver i et advokatfirma.

Det møder kritik fra politisk side.

Efter udmeldingen om Lars Løkkes deltidsjob hos advokatfirmaet Gorrissen Federspiel, gik Enhedslistens Rosa Lund på Twitter. Hun mener, der kan være problemer for Lars Løkke med habilitet.

'Helt alvorligt, man kan ikke både være lobbyist og folketingsmedlem. Det er åbenlyst at det er problematisk at sidde i udenrigspolitisk nævn og få fortrolige oplysninger for at rådgive om samme dagen efter. Der skal være klare regler for habilitet,' lød det.

Over for Børsen har Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, været ude og lykønske sin folketingskollega.

Direkte adspurgt, om han mener, Lars Løkke kan fortsætte som medlem af Folketinget samtidig med han bestrider det nye rådgiverjob, svarer Ellemann.

»Ja, selvfølgelig. Han har en stor arbejdskapacitet. Det har han vist ved både at være formand for Venstre og statsminister. Nu er han almindeligt folketingsmedlem, og jeg taler af erfaring, når jeg siger, at der er lidt forskel på arbejdspresset som formand for Venstre og almindeligt folketingsmedlem,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Venstres formand ser heller ikke noget problem med Lars Løkkes habilitet, som Rosa Lund ellers kritiserede, forklarer Ellemann-Jensen til mediet.

Over for B.T. fortæller ekspert i forvaltningsret og professor ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, at Lars Løkke Rasmussen naturligvis skal undgå at videregive følsomme oplysninger, han får i Folketinget og som medlem af Udenrigspolitisk Nævn.

»Der er ikke noget ulovligt i det, og der er heller ikke inhabilitetsproblemer. Sådan er det for folketingspolitikere, der ofte kommer fra en anden branche end politik. De vil have interesser med sig.«

»Lars Løkke skal naturligvis være opmærksom på følsomme oplysninger, som ikke må komme videre fra det ene job til det andet. Men ud fra et juridisk perspektiv, så er der ingen problemer.«

B.T. har bedt Lars Løkke Rasmussen om en kommentar til kritikken af hans nye job. Han er endnu ikke vendt tilbage.