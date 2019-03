Den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen (V), melder sig for første gang helt klar til at indføre samtykke i forbindelse med voldtægtssager i den danske lovgivning.

»Sex forudsætter frivillighed. Læs samtykke,« sagde Lars Løkke Rasmussen i forbindelse med tirsdagen spørgetime i Folketinget.

»Derfor er det rigtige sted at bede Straffelovrådet om at komme med et udspil til en nyformulering af den relevante bestemmelse i straffeloven,« lød det fra Løkke.

Også tirsdag var justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ude og nok engang gøre det klart, at samtykke i sager om voldtægt skal gøres til dansk lov.

På det sociale medie Twitter skrev Pape:

'Sex skal selvfølgelig basere sig på frivillighed og dermed også samtykke.'

Han havde dog et forbehold i arbejdet om en samtykke-lovgivning.

'Men det er ikke enkelt. Og det må aldrig ende som omvendt bevisbyrde. Derfor vil jeg bede Straffelovrådet om at lave et forslag til en ændring i straffeloven, som kan fremsættes i næste folketingssamling.'

Lars Løkkes udmelding vækker glæde hos hos Amnesty Danmark.

»Amnesty er rigtig glade for at høre, Lars Løkke for første gang sige, at sex uden samtykke er voldtægt. Vi kan derfor kun opfordre til, at regeringen hurtigst muligt kommer med et lovforslag,« siger programleder for køn, kvinder og LGBT hos Amnesty, Helle Jacobsen.

B.T. satte i sommeren 2018 fokus på voldtægt i serien #Voldtaget.

Her meldte flere ofre, at netop samtykke lå højt på deres ønskeliste, når ofres forhold efter en voldtægt skulle forbedres.

Et af de ofre var Liv Schubert. Trods udmeldingen fra Lars Løkke vil hun ikke lade champagnepropperne flyve, før en samtykkelov er endeligt vedtaget.

Liv Lykke Schubert. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Jeg er både skeptisk og fortrøstningsfuld. Jeg har ventet på det her i mange år, men jeg kan love dig for, at jeg holder et brag af en fest, når loven bliver til virkelighed,« siger Lic Schubert.

»Det gør selvfølgelig en stor forskel, at Lars Løkke nu er ude og sige det.« forklarer hun.

Et andet af de ofre, som B.T. talte med, er Tannie, der blev udsat for overgreb af sin far i en årrække. Hun er begejstret for Lars Løkkes udmelding.

»Det er et rigtig godt tiltag fra Løkke. Faktisk kommer det lidt bag på mig, da han endnu ikke har været ude og sige noget om samtykke. Men jeg er rigtig glad for, at det ser ud til at ske, for det betyder, at flere ofre vil kunne føle sig trygge ved at anmelde en voldtægt,« siger Tannie.

Tannie. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Samtykke er ikke den eneste større ændring, som er på vej på voldtægtsområdet. Tidligere på året meldte Søren Pape Poulsen tre konkrete tiltag ud.

Et par af dem er allerede i gang med at blive sat i kraft.

