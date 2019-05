Venstre går til valg på at afsætte 69 milliarder mere til kernevelfærd frem mod 2025.

Det garanterede statsminister Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Det vil altså sige, at at Venstre går til valg på et 'velfærdsløfte' om at hæve det offentlige forbrug med 0,65 procent.

B.T.s egen politiske kommentator, Andreas Karker, tøver ikke med at kalde Lars Løkkes udspil for et trumfkort. Samtidig er Andreas Karker spændt på, hvorvidt udspillet påvirker resten af valgkampen.

FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) taler ved Dansk Erhvervs Årsdag, i Øksnehallen i København onsdag den 8. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere FV19: Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) taler ved Dansk Erhvervs Årsdag, i Øksnehallen i København onsdag den 8. maj 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2019) Foto: Liselotte Sabroe

»Spørgsmålet er, om det kan blive et vendepunkt for Løkke i valgkampen. Han er inde på Mette Frederiksens (S) banehalvdel med velfærd, og det er mange penge,« sagde Andreas Karker umiddelbart efter.

Med løftet forsøger Løkke Rasmussen dermed at udligne forskellen til Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, når det gælder viljen til at bruge flere penge på velfærd, skriver Ritzau blandt andet.

Det samme mener TV 2's politiske analytiker, Peter Lautrup-Larsen.

»Det her er et forsøg på at matche Socialdemokratiets løfter på velfærdsområdet. Mette Frederiksen har gjort det her til et valg mellem skattelettelser og velfærd. Nu har statsministeren taget velfærden.«

Og ifølge DR's politiske korrespondent, Uffe Tang, gøres valgkampen vanskeligere for Socialdemokratiet med det nye udspil.

»Han har brug for at komme med noget, der gør livet svært for Socialdemokraterne. Nu vil han bruge lige så mange penge på offentlige ydelser, som Socialdemokratiet. Det er en strategisk melding, der i hvert fald gør det svært for Socialdemokraterne at angribe ham på det.«

Ifølge Lars Løkke Rasmussen skal udspillet sikre, at der er nok økonomi til at betale for offentligt ansatte, som skal værne om børn og ældre i fremtiden.

Med velfærdsløftet lægger Løkke samtidig afstand til Liberal Alliance, der hellere ser minusvækst i den offentlige sektor for at give plads til skattelettelser og vækst i den private sektor.