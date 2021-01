»Under lavmålet – en undskyldning er vel på sin plads.«

Den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kræver nu en undskyldning, efter der i weekenden på de sociale medier begyndte at florere billeder af en dukke, der havde hans ansigt på, mens den blev brændt af.

Det skriver han på Twitter.

»En folkevalgt fra Enhedslisten har hygget sig med at brænde mig af på et sankthansbål. Under lavmålet – en undskyldning er vel på sin plads,« skrev han sent søndag aften og fortsatte:

»Rokker dog ikke ved, at gårsdagens (lørdagens, red.) afbrænding af MF-dukke (en dukke med statsminister Mette Frederiksens ansigt, red.) er en regulær trussel, som der skal slås hårdt ned på. Rimer ikke på demokrati.«

Billederne af dukken med Lars Løkke Rasmussens ansigt dukkede op i kølvandet på weekendens sag om afbrænding af en dukke med Mette Frederiksens (S) ansigt.

Afbrændingen fandt sted under en demonstration mod coronarestriktioner lørdag aften – og tre personer er efterfølgende blevet anholdt i sagen.

Dukken var påmonteret et skilt med ordene: 'Hun må og skal aflives'.

Efter den sag begyndte billeder fra en sankthansaften med en afbrænding af en Lars Løkke-dukke at florere på de sociale medier.

Under den Sankt Hans – der fandt sted på et ukendt tidspunkt – valgte Enhedslistens borgmester for teknik- og miljø i København, Ninna Hedeager Olsen, at deltage i arrangementet, hvilket hun søndag bekræftede over for B.T.

»Jeg har tidligere delt billeder fra et privat Sankt Hans-arrangement, hvor heksens ansigt var et billede af Lars Løkke Rasmussen. Der lå ingen trusler i det. Men alligevel er det over stregen og udtryk for dårlig humor. Det beklager jeg,« skrev hun i en mail til B.T.

To af de anholdte i sagen om afbrændingen af Mette Frederiksen-dukken blev søndag varetægtsfængslet. Den tredje person bliver fremstillet i grundlovsforhør mandag.