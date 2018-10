»Venstre - arbejder for fællesskabet.«

Sådan lyder budskabet i en annoncekampagne, Venstre lancerede for en måneds tid siden.

I flere dage kunne du ikke åbne en avis eller et netmedie, gå i biffen eller logge på Facebook uden at blive mødt af statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) imødekommende og energiske kontrafej.

»Grundlæggende er vi stolte over det velfærdssamfund, vi har skabt i Danmark. Det vil vi gerne gøre opmærksom på, og det vil vi gerne tage ejerskab over, fordi vi også har haft regeringsmagten i størstedelen af perioden,« sagde Venstres politiske ordfører, Britt Bager, til Ritzau.

Ifølge partiet er der tale om den største Venstre-kampagne siden valget i 2015. Det forventes, at man når ud til to millioner danskere, mens den varer.

Rundt om i gadebilledet kan du også stadig møde kæmpe plakater, der fylder hele bygninger, hvor man for eksempel ser Lars Løkke i vindjakke og en helikopter, der svæver ovenover som for at komme den stakkels vælger til undsætning, hvis hun skulle være i tvivl om, hvem hun skal stemme på.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer regeringens psykiatriudspil 'Vi løfter i fællesskab' i Spejlsalen i Statsministeriet i København, fredag den 21. september 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) præsenterer regeringens psykiatriudspil 'Vi løfter i fællesskab' i Spejlsalen i Statsministeriet i København, fredag den 21. september 2018. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Det minder mig om noget. Hvad er det nu, det er? Nåh ja, det er jo Helle Thorning-Schmidts kampagne op til valget i 2015. Her kunne man heller ikke komme gennem byen uden at blive mødt af gigantiske fotostater af en smilende Helle Thorning med ældre, med børn, med sygeplejersker.

Helle Thorning-Schmidt skrev selv i Politiken 17. juni 2015 om kampagnen 'Det Danmark, du kender':

'VKO efterlod ikke kun et Danmark i dyb økonomisk krise. De efterlod et Danmark i ubalance. Vi er nu ude af krisen, og Danmark er på sikker vej. Der er styr på økonomien, der er blevet skabt titusindvis af arbejdspladser, og der er tryghed om danskernes privatøkonomi. Danmark er i dag i bedre form end i 2011.'

Dagen efter udskrev hun valg.

Dengang snakkede jeg løbende med Venstre-folk om Socialdemokraternes store, dyre og formodentlig effektive kampagne, der løb fra nytårstalen og helt frem til valget. Svaret var, at Venstre ville komme med et stærkt modsvar, når valgkampen startede, men det skete aldrig rigtigt.

Og S-kampagnen var en succes. Ved valget i 2015 gik Socialdemokratiet frem med tre mandater. Grunden til, at Thorning måtte forlade Statsministeriet, var, at De Radikale og SF tilsammen mistede 18 mandater.

Venstre tabte til gengæld valget. De mistede 13 mandater. Den eneste grund til, at Løkke kunne flytte ind i Statsministeriet igen, var, at DF gik frem med hele 15 mandater.

Helle Thorning-Schmidt. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Helle Thorning-Schmidt. Foto: Thomas Lekfeldt

Når jeg siden 2015 har snakket med Venstre-folk om oddsene for, at blå blok kan vinde næste valg, henviser de ofte til 'Thorning-effekten'. Deres analyse er, at S og rød blok lå meget lavere i målingerne, mens Thorning var statsminister, end V og blå blok gør nu. Og hvis Venstre kan lave en slutspurt op til næste valg, der minder om Thornings, så er deres lykke gjort: De får fire år mere.

Det er groft sagt det, vælgerne er vidne til nu: en kopi af Thornings kampagne, hvor Venstre og reklamebureauet også tør bruge Lars Løkke selv som hovedperson.

Hele oplægget for det politiske efterår (og på skrømt valgkampagne) ligner også copy paste af Socialdemokratiet. For det første er det grænseoverskridende, at Venstre har fingrene ude efter ordet 'fællesskabet', som de fleste nok forbinder med Socialdemokratiet.

Desuden er Løkkes fem vigtigste punkter for efteråret bløde værdier, som lige så godt kunne være klassisk S-politik: kernevelfærd. Sundhedsvæsnet. Psykiatrien. Erhvervsuddannelserne. Klimaet.

Argumentationen er også den samme: Vi har gjort det godt. Derfor skal vi fortsætte.