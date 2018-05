Onsdag morgen vil statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) gå til dronningen for at foretage justeringer i regeringens sammensætning.

Det skriver Løkke i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Det sker efter, at uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har fortalt, at han stopper som minister og forlader politik. Samt at miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har meldt ud, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.

'Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har meddelt mig, at han ønsker at udtræde af regeringen og Folketinget.'

'Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har meddelt mig, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg og stiller sin ministerpost til rådighed,' skriver statsministeren og fortsætter:



'Søren Pind og Esben Lunde Larsen har igennem mange år ydet en flot indsats i Folketinget, regeringen og Venstre. De har arbejdet hårdt for vores land, og det skylder jeg dem en stor tak for.'

'De udtræder nu begge af regeringen, og i lyset heraf går jeg til dronningen i morgen for at foretage justeringer i regeringens sammensætning,' lyder det.

