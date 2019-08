Den seneste uge har været særdeles tumultarisk for Venstre, der nærmest har haft et internt formandsopgør i partiet.

Det har nu fået Lars Løkke Rasmussen til at sende en mail ud til sine folketingsmedlemmer.

En mail, som B.T. nu er kommet i besiddelse af.

»... men den seneste uge har ikke været god for os. Der har været alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommer­gruppemøde.

Det skal vi nu have lagt bag os!,« skriver formanden blandt andet i sin mail.

Lars Løkke skriver senere i mailen, at det 'altid slår gnister, når man forlader regeringskontorerne og skal finde sig til rette med færre og noget mindre profilerede poster i opposition'.

»Forløbet indtil sommergruppemødet – og den efterfølgende diskussion – har skabt et helt usundt fokus på enkeltpersoner og arvefølge. Det mest smertelige er, at det er helt uden sammenhæng med partiets politiske position, som der er bred opbakning til,« fremgår det af den interne mail.

Til sidst i mailen - der indeholder meget mere om partiets politik - forklarer formanden, at han sammen med Venstres Forretningsudvalg onsdag afholdt et møde for at 'få luftet ud'.

På mødet blev man enige om, hvordan arbejdsdelingen i Venstres politiske ledelse fremover skal være, og det kom der et notat ud af.

I notatet, som B.T. også er i besiddelse af, fremgår det mere eller mindre tydeligt, at der ikke er et formandskab i Venstre.

'Der er således ikke i vores vedtægter et formelt formandskab, men samspillet mellem formand og næstformand fordrer et tæt samarbejde baseret på gensidig respekt, dialog og tillid,' står det skrevet.

Længere nede i notatet fremgår det endnu mere klart, at Kristian Jensens rolle er næstformand, og at Lars Løkke er ham, der træffer beslutningerne:

'Udover at være stedfortræder, hvis formanden får forfald, tildeles næstformanden opgaver i partiet ved at opnå valg til poster eller ved delegation fra formanden.'

Opdateres...