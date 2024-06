Lars Løkke har søndag været involveret i en bådulykke i København.

Det skriver han i et Facebookopslag.

»Desværre kom vi lidt galt afsted, da båden pga forhøjet vandstand kom til ‘at hænge’ under en af broerne, som vi normalt ellers altid glider glat under. I forsøget på at vrikke den fri, fik Lisa hovedet i klemme mellem bro og båd - og jeg fik skamferet hånden for at holde båden, så det ikke gik helt galt for hende,« skriver han blandt andet i opslaget.

Lars Løkke skriver videre i opslaget, at datteren Lisa er blevet scannet på Rigshospitalet i forbindelse med ulykken.

Hun er »efter alt at dømme ok,« lyder det i opslaget. Hun er hævet og har hudafskrabninger, lyder det.

»Selv slap jeg med en hævet hånd,« skriver han.

Københavns politi har bekræftet over for B.T. at der søndag klokken 12:30 var en ulykke i Frederiksholms Kanal.

Opdateres...