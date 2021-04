Lars Løkke Rasmussen hyrer nu en tidligere Venstre-figur som sekretariatsleder i sit politiske netværk, som hedder det samme som ham selv.

Det er 37-årige Jakob Engel-Schmidt, der tidligere har haft en lovende politiske karriere foran sig, som nu bevæger sig tæt på dansk politik igen.

»Jeg takkede ja til jobbet, fordi jeg ikke kunne lade være, og jeg er bidt af politik. Det er godt og vel fire år siden, jeg forlod dansk politik – og det var min egen fejl. Når man har skrevet kapitler, man ikke er stolt af, må man skrive nye,« siger han til B.T.

Jakob Engel-Schmidt er kendt for sin politiske karriere i Venstre, hvor han ad to omgange sad i Folketinget. Det stoppede dog brat i 2017, hvor han kort før afskeden med Folketinget var blevet frakendt sit kørekort, fordi han havde kørt bil med kokain i blodet.

Natten til 4. juli 2017 blev han af politiet stoppet på Lyngbyvejen. Han blev egentlig stoppet, fordi hans ene baglygte ikke fungerede optimalt, men en blodprøve på stationen viste, at Jakob Engel-Schmidt var påvirket af stoffer.

Siden er Jakob Engel-Schmidt dog blevet både klogere og mere eftertænksom, som han selv beskriver det.

»Det der skete for mig for fire år siden, ødelagde alt det, jeg havde bygget op: Jeg mistede min valgkreds, var på forsiderne flere dage i træk, og det tog hårdt på mig og kostede mit arbejde, anseelse og en længere sygemelding, men når man kun kan bebrejde sig selv, må man se indad. Så kan man enten blive bitter eller udvikle sig, og jeg har gjort det sidste,« siger han og fortsætter:

»Når man har begået en fejltagelse og lært af den, skal man have muligheden for at prøve kræfter med det med brænder for igen.«

Af samme opfattelse er Lars Løkke Rasmussen selv, og han ser Jakob Engel-Schmidt som den helt rigtige kandidat til jobbet.

»Han kommer ikke på glatis igen. Den episode har både retsvæsenet, jeg, Jakob og alle andre lagt bag sig. Det skal ikke belaste ham. Han er et politisk talent, og jeg kender ham som et ung, dynamisk folketingsmedlem. Han er den helt rigtige til det, og han er en god balance mellem ungdom og erfaring, indsigt, virkelyst og ambition,« siger Lars Løkke Rasmussen til B.T.

Om ansættelsen er starten på et politisk comeback for Jakob Engel-Schmidt, vil han ikke komme ind på. Men der er heller ikke en direkte afvisning:

»Det kommer jeg ikke til at sige, det er. Jeg er ikke blevet politiker, og jeg er ikke partisekretær endnu. Jeg er et menneske med mange ambitioner, men lige nu skal jeg facilitere den politiske udvikling i det politiske netvært, og hvordan det udvikler sig derfra, det vil tiden vise,« siger Jakob Engel-Schmidt.

Lars Løkke Rasmussen bekræfter dog, at der er ambitioner om et nyt parti, og at ansættelsen af en sekretariatsleder er skridtet tættere på:

»Noget er sat i proces. En af grundene til ansættelsen er at professionalisere rammerne omkring det hele, og så er vi et skridt nærmere et parti,« siger Lars Løkke Ramussen.

Selvom Jakob Engel-Schmidts nye titel officielt er sekretariatsleder, og det politiske netværk arbejder med politisk iværksætteri, kommer han dog til at lave lidt af hvert, når han tiltræder 1. maj.

»Jeg går ud fra, jeg skal lave alt fra lederopgaver til altmuligmand. Jeg skal lægge politiske strategier og facilitere helt almindelige praktiske ting.«

Lars Løkke Rasmussen taler dog med lidt større ord omkring Jakob Engel-Schmidts nye stilling:

»Jeg betragter ham som direktøren for det hele. Den titel findes jo ikke, men det er noget nyt, vi starter her, og der er brug for en tovholder.«