Når Lars Løkke skal gøre status over de politiske 2010'ere og kigge frem mod det næste årti på Christiansborg, er der i særdeleshed én ting, som han peger ud.

De ekstreme - og ofte uholdbare - synspunkter.

Det fortæller den tidligere statsminister og Venstre-formand i et længere debatinterview med Berlingske.

Og ligesom han tidligere har været ude med hård kritik af partier som Nye Borgerlige og Enhedslisten, der ifølge Løkke er ekstreme, er det igen de radikale synspunkter, der får en tur i Løkkes maskine her kort før det nye årti.

Specielt Nye Borgerliges fire mandater i Folketinget gør ifølge Løkke, at man kan stille spørgsmålstegn ved den helt traditionelle politiske opdeling.

»Det bliver for unuanceret at sige de røde mod de blå,« siger Lars Løkke Rasmussen til Berlingske og fortsætter med at svare på, hvad det i praksis betyder:

»Det betyder international orientering, ja eller nej? Omfavner man den internationale retsorden, eller gør man det kun, når den passer ind i ens eget kram?«.

Den tidligere Venstre-formand gør klart, at det altid er dem med de »reneste synspunkter«, der står stærkest i debatterne, men at han ligeledes har fundet ud af, at det sjældent er de rene synspunkters løsninger, der løser noget.

Personligt har Lars Løkke Rasmussen haft et særdeles turbulent år i politik.

Det kulminerede i slutningen af august, hvor både han og Venstre-næstformand Kristian Jensen valgte at træde ud af det borgerlige partis politiske ledelse.

Det interne pres begyndte dog allerede under folketingsvalget i juni, da den daværende Venstre-formand af flere omgange skiftede politisk kurs og pludselig udgav en bog, hvor han skabte tvivl om det såkaldte formandskab.

Og da den blå blok med Lars Løkke Rasmussen i front som bekendt tabte valget, var presset blevet så stort, at der ingen anden udvej var.