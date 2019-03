Det er ikke altid fedt at være nr. 1.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er stolt af, at Danmark nu er nr. 16, hvor vi tidligere var nr. 5.

Det handler om flygtninge- og migrantproblemerne.

Danmark er siden 2015 rykket fra at være nr. 5 på listen over lande i Europa, der modtager flest asylansøgere pr. indbygger, til at være nr. 16.

Det siger statsminister Lars løkke Rasmussen i sin tale på Venstres EU-landsmøde i Bella Center i København lørdag formiddag.

Han siger også, at vi nu har fået styr på tilstrømningen efter flygtninge- og migrantproblemerne, der rystede Danmark og Europa i 2015, hvor asylansøgere vandrede på motorvejene.

»De sidste to år har Danmark haft det laveste asyltal i et årti. Og vi skal gøre mere for sammen med andre europæiske lande at stoppe strømmen af asylansøgere fra Mellemøsten og Afrika. Så vi kan styrke terrorbekæmpelsen og stoppe tyvebander,« siger Lars Løkke.

»Fordi vi har fået styr på asyltilstrømningen, og derfor bruger mindre på asylansøgere herhjemme, kan vi bruge 2,5 mia. mere på bistand i udviklingslandene. Det er jeg stolt af,« siger Lars Løkke.

På EU-mødet skal Venstre rangordne kandidater til valget til Europa Parlamentet 26. maj. Morten Løkkegaard er spidskandidat, mens stemmeslugeren Søren Gade, der er mere EU-kritisk, befinder sig længere nede på listen