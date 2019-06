Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) blev buhet af under sin tale i anledningen af Grundlovsdag. Selv tager han situation afslappet, mens ekspert kalder det 'højst usædvanligt'.

»Jeg har aldrig før stået over for en statsministerkandidat, som vil gøre Danmark fattigere.«

Sådan sagde Lars Løkke Rasmussen om sin modstander, Mette Frederiksen (S), under sin tale på Metalskolen i Jørlunde. Men det faldt ikke i god jord blandt nogle af de fremmødte ved dagens tale.

Udtalelsen fik nemlig flere af tilskuerne til at buhe af statsministeren.

Statsminister og formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen, holder sin grundlovstale i Slangerup på Grundlovsdag under folketingsvalget 2019, onsdag den 5. juni 2019.

Buhen var kortvarig, og Lars Løkke Rasmussen var da heller ikke påvirket af lydene fra salen.

»Det tager jeg helt afslappet,« sagde han til den fremmødte presse efter talen og tilføjede:

»Det er klart, at dem der ønsker et helt andet Danmark end det, jeg gør, ikke er enige med mit synspunkt. Sådan er det. Det tager jeg afslappet.«

Men selvom Lars Løkke Rasmussen tager buhen i stiv arm, er der grund til bemærke det. Det mener B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup.

Lars Løkke Rasmussen har i løbet af valget åbnet op over for flere regeringssammensætninger. Senest en regering med partier henover midtlen.

»Det er højst usædvanligt, at folk buher under Grundlovstaler og råber 'Tal for dig selv',« sagde hun i studiet hos TV 2 News.

Søs Marie Serup mener dog, at mishagsytringerne hænger sammen med, hvilken type tale Lars Løkke leverede.

»Det var ikke en typisk Grundlovstale. Snarere en politisk tale, han lige så godt kunne have holdt ved Dansk Industri.«

Det er planen, at Lars Løkke Rasmussen afgiver sin stemme ved Nyboder Skole klokken 12. Mette Frederiksen satte sit kryds tidligere på formiddagen ved Hareskovhallen i Værløse.