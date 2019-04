Det er endnu uvist, hvorvidt Danmark vil markere tragedien, oplyser statsministeren.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtrykker sin kondolence til de efterladte efter bombeangrebene i Sri Lanka, hvor mindst 207 mennesker er dræbt, heriblandt tre danskere.

- Min dybeste medfølelse går til ofrenes familier. Mit hjerte græder, siger en berørt Lars Løkke Rasmussen på et pressemøde søndag aften.

Eksplosionerne har ramt kirker og hoteller i hovedstaden, Colombo, samt i byerne Dehiwela og Negombo, der ligger nær hovedstaden.

Statsministeren betegner på pressemødet angrebene som terror.

- Det må være fanatikere, der vil os noget ondt, der står bag, når man så bevidst går efter kirker og hoteller.

- Hensigten må være at gøre ondt og skabe flid. Det må vi ikke bøje os for. Vi må insistere på retten til at leve det liv, vi har ret til, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen på pressemødet.

Det er uvist, hvorvidt Danmark markerer tragedien, oplyser statsministeren.

- Det vil være det mest rigtige at være i dialog med de pårørende, hvordan vil skal markere tragedien.

Lars Løkke Rasmussen afbrød sin påskeferie på Færøerne inden pressemødet.

Et fly fra Forsvaret bliver sendt af sted fra Danmark søndag omkring klokken 19 til Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Udenrigsministeriets Borgerservice anslår, at mellem 1000 og 2000 danskere opholder sig i Sri Lanka.

Udenrigsministeriets rejsevejledning er blevet opdateret, sådan at alle ikke-nødvendige rejser til Sri Lanka midlertidigt frarådes.

/ritzau/